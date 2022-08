Valná většina bazénů v regionu je vytápěna zhruba na 28 stupňů Celsia, tedy na maximální teplotní hranici, kterou upravuje vyhláška ministerstva.

Na maximum vytápí bazén také v Tachově, vířivky v tachovském areálu jsou pak na 34 stupňů. „Vzhledem k tomu, že je to trend celorepublikový a dalo by se říci, že i celoevropský, tak samozřejmě uvažujeme i nad tím, že bychom teplotu vody snížili o jeden či dva stupně. Zatím ještě přesně nevíme. Určitě by to ale znamenalo snížení komfortu pro zákazníky,“ řekl Deníku Petr Vrána, ředitel příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Tachova.

Podle Vrány by se ale dala teplota vody snížit maximálně na 26 stupňů. „Konkrétní informace ale budeme mít až po tom, co vysoutěžíme cenu plynu. Musím ale říci, že veřejné soutěže se nyní nekonají. Firmy totiž teď nejsou schopny sdělit, za jakou cenu budou ochotny zejména plyn prodávat,“ upozornil na současné problémy Vrána.

Vysoutěženou cenu na energie zatím nemají ani v sušickém bazénu. Podle ředitele organizace Sportoviště města Sušice Lukáše Hamáka je tak nyní předčasné uvažovat o snižování teploty nebo o zdražování. „Čekáme, co nastane. Už nyní ale mohu sdělit, že kvůli studenější vodě by k nám přestala část lidí chodit,“ konstatoval Hamák a doplnil, že voda má nyní 27,5 stupně. „Předpokládáme, že snížit můžeme maximálně o stupeň. Rapidně snižovat nemůžeme ani proto, že máme vzduchotechniku s rekuperací a ta by mohla špatně fungovat. Potřebujeme to vyladit na optimální teplotu,“ vysvětlil Hamák.

Vedoucí horažďovického aquaparku Jaroslav Pihera upozornil, že většina návštěvníků jsou rodiny s dětmi a také senioři. „Nedovedu si představit, že by měli chladnější vodu. Ti lidé by prostě přestali chodit. Navíc od pondělí do čtvrtka tu máme školy, nejsem si jist, zda by se toto opatření zamlouvalo rodičům žáků,“ uvedl Pihera s tím, že každý stupeň je na teplotě vody znát. „Únosné podle mého je, aby voda měla minimálně 27 stupňů, vzduch 28,5 stupně,“ uzavřel vedoucí.