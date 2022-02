Navíc by chystané stavební úpravy zasahovaly do náhonu potoka Teplá Bystřice.

„Nyní, když máme možnost nahlédnout do projektové dokumentace, vidíme, že součástí prací je přeložení části náhonu Teplé Bystřice, který vede lesem. V minulém roce jsme podali podnět na Ministerstvo kultury, aby se náhon stal národní památkou,“ sdělil starosta obce Babylon Pavel Bambásek s tím, že plánované stavební úpravy by byly nevratným zásahem do zmíněného toku.

Náhon prochází na několika místech propustkami pod tratí. „Propustky jsou tady 160 let a jsou funkční, kamenné, nejsou rozbité a teď mají být nahrazeny betonovými prefabrikáty. To samé železniční viadukt,“ vysvětlil Bambásek.

Mluvčí Správy železnic Nela Friebová uvedla, že náhon Teplé Bystřice bude zachován, dojde jen k rekonstrukci stávajících propustků pod tratí. Jejich stavebně technický stav a prostorové uspořádání totiž nejsou vyhovující, dochází k posunům polohy koleje. „Je proto nutné zvýšit zatížitelnost trati. Je také třeba zajistit kapacitu s ohledem na záplavové území,“ konstatovala.

Starosta Bambásek je proti tomu, aby se při modernizaci železnice udělaly nevratné kroky, které se podle něj za deset let ukáží zcela zbytečnými a utratí se za ně spousta peněz. Domnívá se, že jednokolejná trať nemůže sloužit dál do 21. století. „Před 160 lety lidé postavili tuto trať. My s dnešními možnostmi přece nebudeme dělat pouze optimalizaci staré tratě. Pojďme postavit trať, která tady bude sloužit dalších 160 let. Všichni by uvítali koridor na rychlost 200 km/hod.,“ vysvětluje.

„Naše snaha je, aby se trať co nejdříve zelektrifikovala. Výhledově budeme prosazovat, aby byla v nové trase dvoukolejka, k tomu ale potřebujeme také spolupráci se SRN,“ vysvětlil náměstek hejtmanky Plzeňského kraje Pavel Čížek.