Chtěl to udělat tím, že na jednu z klatovských lávek nakreslil černým fixem různé malůvky a nápisy. Způsobil tak ale škodu ve výši devět tisíc korun, a tak Pavlu Möstlovi (39 let) z Nýrska hrozí vězení.

Zdroj: Deník / Milan Kilián

Incident se odehrál letos 15. dubna odpoledne. Möstl vzal do ruky lihový fix a popsal a pomaloval s ním lávku na Tylově nábřeží, z něhož odjíždějí autobusy. Chtěl prý cestující potěšit. „Namaloval jsem pár sluníček a sci-fi autobusy. Chtěl jsem, aby lidi mysleli na něco jiného než na koronavirus a roušky a aby jim v autobusech bylo veselo. Měl jsem takovou depresi, že jsem musel něco namalovat,“ vysvětloval u klatovského soudu Möstl. Na svém kontě má už desítky soudních trestů, a to nejen z Čech, ale i z Německa. Vězení naposledy opustil v roce 2017. V Klatovech se nechvalně proslavil mimo jiné tím, že po jedné krádeži utíkal po ulici nahý.

Ač je invalidní důchodce s příjmem necelé čtyři tisíce korun měsíčně, řekl, že je připraven škodu uhradit. „Dělám teď v lese a dostávám denně tisícovku na ruku, tak to klidně zaplatím zítra,“ slíbil. Soud byl proto na žádost obhájce odročen na počátek září, aby obžalovaný mohl škodu uhradit. To by mu velmi pomohlo, neboť jinak může jít až na rok za mříže.