Černí baroni se po téměř třiceti letech vrátili na zámek Zelená Hora u Nepomuka. V sobotu tam totiž byla zahájená výstava k legendárnímu českému filmu o příslušnících Pomocných technických praporů, který se odehrává v padesátých letech minulého století. Na natáčení snímku přijeli na zámek zavzpomínat herci Václav Vydra a Hana Čížková.

„Na natáčení vzpomínám velice rád a popravdě na řečeno jsem na Zelené Hoře od natáčení poprvé. Celkem mě překvapilo, že se to tu prakticky nezměnilo a klidně by se tu dalo točit dál,“ řekl s úsměvem Vydra, který ve filmu ztvárnil vojína Šternberka.

ZAVÁZANÉ OKO

V paměti mu prý nejvíce utkvělo noční natáčení filmu v zámecké kapli, kde měl tehdy svůj slavný projev Miroslav Donutil jako poručík Troník.Herci totiž jeli na zámek až po představení v divadle společně auty a stala se malá nehoda. „Už jsem seděl v taxíku a Ondra Vetchý přistupoval. Podával jsem mu ruku, on si toho nevšiml a já jsem ho docela blbě šťouchl do oka. Než jsme na zámek dojeli, museli jsme s ním na pohotovost a tam mu oko zavázali. Takže když si vzpomenete právě na scénu v kostele, tak tam má Ondra Vetchý zavázané oko kvůli mně. Naštěstí to ale nebylo nic vážného,“ řekl s tím, že jeho nejoblíbenější hláškou z filmu je „Omyl svobodníku, buržoazie je naším společným nepřítelem“.

„Když jsem točili, měli jsme pocit, že bychom měli trochu přitvrdit, aby byl film vážnější. Ale když se na něj s odstupem času podívám, tak si myslím, že to tak mělo být a pan Švandrlík to tak i napsal, aby to bolestné z toho alespoň trochu zmizelo. Film se opravdu povedl a já jsem rád, že jsem toho mohl zúčastnit,“ dodal.

KULTOVNÍ FILM

Na akci se přijela podívat také Hana Čížková, která ztvár-nila roli servírky. „Bylo to nádherné natáčení a byla opravdu sranda. Pan režisér Sirový vždycky přišel a řekl „stop“. Všichni se tedy přestali bavit a začalo se točit. Měli jsme k němu velký respekt. Jsem ráda, že jsem v tomhle filmu mohla být, dnes už je kultovní a viděla jsem ho snad stokrát,“ poznamenala herečka. Čížková také upozornila na to, že nošení piv v hospodě zvládala na výbornou. „Sama jsem se divila, že mi žádné nespadlo,“ poznamenala.

Návštěvníci si mohli projít kulisy podle fotek, které byly umístěné přesně tak, jak se film natáčel. Lidé mohli rovněž navštívit třeba krčmu, která byla vytvořená přímo pro návštěvníky a večer si poslechnout koncert zpěváka Petra Koláře.

„Každou sobotu až do 30. srpna bude na Zelené Hoře pro návštěvníky připravený jedinečný program s vystoupením různých kapel, jako je například dechová skupina Úhlavanka, nebo také vystoupí koktavý Pitkin,“ shrnula program moderátorka akce Monika Leová. Samotnou výstavu je možné navštívit každý pátek, sobotu a neděli až do konce prázdnin.