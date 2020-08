V Plasích totiž otevře dveře nový lékařský dům. Ten je svou kapacitou i vybavením největší v regionu. Čtyři roky starý záměr městských zastupitelů i představitelů Plzeňského kraje tak dostal finální podobu.

„Na severním Plzeňsku totiž není žádná poliklinika nebo nemocnice, která by zajišťovala lékařskou péči pro celý region,“ vysvětluje starosta Plas Zdeněk Hanzlíček. Původně město muselo koupit budovu, kde předtím sídlilo vedení spotřebního družstva Jednota Plasy a kde bylo nutné přistavět ještě jedno patro. „Celkové náklady na tuto stavbu činily bezmála sedmdesát milionů korun, přičemž od kraje jsme dostali dotaci čtyřicet milionů korun a pro zbytek peněz jsme museli sáhnout do vlastní pokladny. Stavební práce, které nedávno skončily, trvaly šestnáct měsíců,“ zmínil starosta s tím, že v současné době je už bezmála sedmdesát procent ordinací vybavených a připravených k provozu. K jejich současnému počtu přibude od 1. října ještě urologie.

Nový lékařský dům by měl podle Hanzlíčka zajistit základní zdravotní péči pro široké okolí. „Jedná se řádově o pětadvacet tisíc obyvatel z celého severního Plzeňska, od Nečtin, Manětína, Žihle, Kralovic, Kožlan, Kaznějov a dalších obcí a měst. Důležitá je v tomto případě také dobrá dopravní dostupnost, protože dosud lidé museli dojíždět do Třemošné nebo až do Plzně,“ podotkl starosta. Podle jeho slov má už město s lékaři sepsané smlouvy. „Je obecně známý problém, že je v současné době lékařů nedostatek. Někteří z nich se do nového zdravotního centra přestěhuje z ordinací, které měly po Plasích a někteří přijdou z nedalekých měst,“ dodal starosta.