Když mu bylo půl roku, lékaři Danovi diagnostikovali onkologické onemocnění, které postihuje sítnici oka – retinoblastom. "To bylo v listopadu 2017. Daneček okamžitě nastoupil chemoterapii, kterou ukončil v dubnu následujícího roku," začíná své vyprávění jeho maminka. Kontroly u lékařů prokazovaly, že nádor pracuje. Jednou se zmenšil, podruhé zase zvětšil.

"Lékaři v Motolské nemocnici jsou ale skvělí. Danečka stále hlídali a každé 3-4 týdny mu v narkóze nádorové ložisko ozařovali laserem, aby se nerozšiřovalo a umrtvilo se. Pašák byl také Daneček. Všech 38 narkóz statečně snášel, stejně jako tříměsíční nošení kraniální ortézy (speciální ochrana hlavy – pozn. aut.)," dodává.

Léčba však byla pro organizmus dítěte velkou zátěží. "I když nakonec přišel o pravé oko, které se zachránit nepodařilo, onemocnění naštěstí 'porazil'. Naivně jsem si ale myslela, že tím je vše za námi," líčí Danova matka.

V době léčby se značně pozastavil Danův celkový vývoj. Všichni to přičítali jeho onemocnění a náročné léčbě. Přesto prošel speciálním vyšetřením, které nakonec prokázalo, že trpí dětskou mozkovou obrnou a těžkým mentálním postižením. "Už si prošel kus cesty, kdy prokázal, že je velký bojovník. Rozhodla jsem se proto nevzdat ani tohle a začali jsme spolu velmi intenzivně rehabilitovat a docházet na různé terapie," uvádí paní Lucie.

Poctivé cvičení

Aktuálně s Danem dochází čtyřikrát týdně na fyzioterapie, několikrát týdně s ním absolvuje terapie s koňmi a se psy, chlapec nyní absolvuje i elektroakupunkturu. "S Danečkem opravdu velmi poctivě cvičíme. Chci, aby se jeho psychomotorický vývoj vrátil do běžného stavu. Zatím nechodí, ale zjistila jsem, že díky speciální takzvané therasuit terapii dělá velké pokroky a vypadá to, že když ji bude absolvovat pravidelně, mohl by začít chodit. Bohužel tuto terapii, která mu nejvíce pomáhá a stojí v řádech desetitisíců, pojišťovna nehradí," vypráví dál paní Lucie, která se o Dana stará čtyřiadvacet hodin denně, a tak nemůže chodit do práce.

Peníze se snaží našetřit i díky pomoci svých přátel a nadace Dobrý anděl, která rodině pomáhá už více než tři roky. „Za tuto pomoc jsem všem dárcům, Dobrým andělům opravdu nesmírně vděčná. Jejich příspěvky využívám především na Danečkovi terapie a moc doufám, že jednoho dne i díky vám bude moci chodit,“ uzavírá paní Lucie.

Jak se stát Dobrým andělem



Stát se Dobrým andělem a pomáhat rodinám s těžkým osudem je jednoduché. Stačí se zaregistrovat na stránkách www.dobryandel.cz, zadat trvalý příkaz a začít přispívat libovolnou částkou. Nadace Dobrý anděl garantuje, že veškeré příspěvky dárců odevzdá rodinám do posledního haléře.