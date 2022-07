Jen o kus dál, přesněji na Přesanickém náměstí, byla farní zahrada dějištěm prezentace chovatelů. S důrazem na kozy a ovce, ovšem s domácími mazlíčky se pochlubili také Kasejovičtí a majitelé miniaturních ušáků absolvovali populární králičí hop. Při ovčáckých slavnostech ovšem přece jen hráli prim bečící živočichové. „Část jsme přivezli, ale většina je domácích,“ nechal se slyšet David Zdrha za početnou a skvěle se doplňující skupinu stříhačů ovcí. Vytáhlý mladý muž zbavuje zvířata jejich porostu dvanáct let. Od jednotlivých oveček až po velká stáda a takzvaným australským stylem. Tedy bez přivazování ovcí nebo jiných rituálů. „Naučil jsem se to na Novém Zélandu, kde jsem působil pět let. Po návratu do Česka pokračuji a vzdálenost po regionech pro mne nehraje roli. Přitom se v pohodě stihnu postarat o desetičlenné stádo v Kornaticích. Tihle živočichové jsou hodně skromní, stačí jim potůček a pastvina,“ dodal Zdrha, působící mimo jiné jako kapitán čtyřčlenného reprezentačního týmu při mistrovství světa. Příští rok ho pořádají Skotové a o nominaci našich vyslanců rozhodne republikový šampionát.