„Máme aktuálně jednu skupinu v izolaci, protože jsou tam dvě pozitivní děti, bez příznaků. S nimi je tam jedna vychovatelka, která se v podstatě obětovala a je v práci non-stop, jinak by to vyřešit nešlo. Každé dítě ale chodí do jiné školy a potřebuje svůj notebook, aby se mohlo připojit k online výuce,“ vysvětluje ředitelka DD Horšovský Týn Pavla Čepičková.

Dřív se mohly děti z různých rodinných skupin, které navštěvují stejnou třídu, učit u jednoho počítače. Teď je ale jedna skupina v karanténě a jedna v izolaci, kvůli tomu se mezi sebou skupiny nemůžou potkávat, takže chybí technické vybavení. Částečně ho sice vykompenzovaly školy, které s DD Horšovský Týn spolupracují, zapůjčením několika notebooku a tabletů. Domov také využil akci Červeného kříže Daruj notebook, přesto vybavení chybí. „Stolních počítačů máme už dost, potřebujeme notebooky nebo tablety, aby si s nimi děti mohly sednout třeba na chodbu nebo do kuchyně a vzájemně se nerušily v jednom pokoji,“ pokračuje Čepičková a dodává, že problém je i v personálním obsazení domova. „Osm dětí je na distanční výuce mimo dětský domov. V případě, že by byly v domově, nedovedu si představit, jak bychom personálně a technicky zajistili bezproblémový chod dětského domova. Aktuálně spolupracujeme s několika studenty ze Západočeské univerzity, kteří nám teď dobrovolnicky pomáhají a zatím to stačí. Problém nastane ve chvíli, kdy by onemocnělo více vychovatelů současně a o děti by se neměl kdo postarat.“

Podobnou situaci řeší dětský domov v Tachově, tady koronavirem onemocněli především zaměstnanci. „Potýkáme se s velkým nedostatkem vychovatelů. Budeme šťastní za jakékoliv dobrovolníky. Nejlepší by byli lidé, kteří už nemoc prodělali,“ říká ředitel Zdeněk Kropáč. I v Tachově chybí kvůli izolacím výpočetní technika především pak notebooky.

Na začátku druhé vlny epidemie se situace v některých DD řešila zápůjčkou počítačů od středních škol zřizovaných krajem. Takhle získal několik notebooků třeba Dětský domov Domino. Objevovaly se i nabídky výpočetní techniky od jiných subjektů, ale ředitelé tyto možnosti nevyužily, protože tehdy techniku ještě akutně nepotřebovali a přenechali ji jiným potřebným, například speciálním školám. Teď se situace změnila hlavně kvůli karanténám a izolacím.

Koronavirus se objevil ve třech ze sedmi krajských domovů, děti i zaměstnanci ve zbylých domovech jsou zatím bez zdravotních potíží. „U nás jsme naštěstí všichni zdraví. Přesto bychom ocenili dobrovolnickou pomoc na mimoškolní aktivity pro děti,“ tvrdí ředitelka staňkovského DD Jana Koubová.

Situace velmi doléhá na psychiku zaměstnanců a hlavně dětí. Ty jsou často zvyklé o víkendech jezdit na návštěvu k příbuzným, stýkat se s kamarády ve škole nebo se vídat s dětmi z jiných rodinných skupin. Aktuálně jsou často zavření na jedné rodinné skupině, mají velké množství úkolů ze školy, a pokud jsou v karanténě, nesmějí ani ven. Proto kromě dobrovolníků a starší techniky, shánějí většinou ředitelé i psychologickou pomoc.

„Budeme vděční lidem, kteří by chtěli pomoci. Potřeba jsou notebooky, tablety, webkamery, sluchátka s mikrofonem, tonery do tiskáren i psací potřeby. Dále dobrovolníci a psychologové. Každý, kdo by chtěl nějak přispět k lepšímu zvládnutí této těžké situace krajským domovům, se může obrátit na koordinátorku projektu Začni správně Janu Fajfrovou, která zajistí, aby se pomoc dostala tam, kde je potřeba,“ říká Dominika Šenková, manažerka projektu Začni správně, který se stará o odcházející mladé lidi z DD a spolupracuje se všemi krajskými domovy. Projekt na jaře 2020 vytvořil a koordinuje FB platformu Domovy sobě! Smyslem je vzájemná podpora a sdílení zkušeností mezi dětskými domovy, motivace vychovatelů a tipy pro vzdělávání dětí na ZŠ i SŠ.

Aktuálně se koordinátorka projektu pro Plzeňský kraj snaží zajistit pro domovy vše, co by jim usnadnilo fungování v nouzovém stavu.

Pokud máte možnost pomoci, volejte nebo pište na 792 314 159. Děkujeme!

Jana Fajfrová