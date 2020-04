Brdský cyklobus letos poprvé vyjede na prvního máje. Pojede po tradiční trase mezi Plzní a Příbramí. Turisty a milovníky přírody sveze už po dvanácté. Od června zároveň svezou turisty po Šumavě a Českém lese Zelené autobusy.

Autobus do Brd opatřený cyklovlekem pojede z Plzně přes Starý Plzenec, Spálené Poříčí, Míšov a Rožmitál pod Třemšínem do Příbrami. Cyklisté se tak přiblíží k řadě zajímavých míst, například Padrťským rybníkům nebo vrchu Třemšín. Zavedené jsou také spoje z Příbrami do Míšova a zpět. „Cyklobusy pojedou každou sobotu, neděli a svátek od 1. května do 28. září a zajistí přepravu minimálně 27 jízdních kol,“ popsal vedoucí referent dopravy ČSAD autobusy Plzeň Zbyněk Hupák.

Z Plzně z Centrálního autobusového nádraží v Husově ulici (CAN) vyjíždí cyklobus v 7:45 a jede přes Brdy až do Příbrami. Z Příbrami jede spoj v 10:00 hodin s konečnou zastávkou Míšov. Z Míšova nazpět do Příbrami jede ve 13:15 hodin. Zpáteční z Příbrami jede přes Brdy nazpět do Plzně v 15:30 hodin.

„Autobusy mohou samozřejmě využít také pěší turisté nebo běžní cestující,“ řekl Hupák s tím, že cena za přepravu osob se řídí zvláštním ceníkem za ujetý kilometr. „Po-skytujeme ale řadu slev včetně dětských, student-ských a seniorských,“ doplnil.

Koupit jízdenku si budou moci lidé buď na nástupních místech, nebo přes internet. „Dovozné za jízdní kolo se platí vždy pouze přímo u řidiče autobusu při nástupu, předprodej není možný. Cestující, kteří si zakoupí jízdenku v předprodeji, mají automaticky rezervováno místo pro jízdní kolo v cyklovleku,“ uzavřel Hupák.

NA ŠUMAVĚ V ČERVNU

Na Šumavě vyjedou Zelené autobusy v polovině června. „Jejich provoz na trasách Špičák Kvilda a Horská Kvilda Bučina začne 14. června a skončí 30. září,“ uvedla mluvčí Plzeňského kraje Alena Marešová.

Také po krásách Českého lesa by letos měly turisty roz-vážet cyklobusy. Vyrazí z Plzně do oblasti Bělé nad Radbuzou a Přimdy. „Vyjedou také 14. června,“ řekla mluvčí s tím, že u šumavských linek a autobusů do Českého lesa budou nově zavedené tarify Integrované dopravy Plzeňského kraje.