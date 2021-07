Vodácká sezona je se začátkem letních prázdnin v plném proudu a vodáci si letos na západě Čech přijdou na své. Řeky jsou plné a jejich stav je pro milovníky vodní turistiky více než příznivý. Vodním tokům totiž letos výrazně pomohly vydatné deště.

Například řeka Ohře se dá podle mluvčího Povodí Ohře Jana Svejkovského splout bez problémů. „Je tam spousta vody, takže je sjízdná po celé své délce, pro vodáky prostě perfektní. Letos bylo zatím vody vždycky dost,“ okomentoval Svejkovský.

Výborně je na tom rovněž vodáky velmi oblíbená Berounka. Sjet se dá od Plzně až k soutoku s Vltavou.

Podle vodohospodáře Jana Bláhy z Povodí Vltavy dochází na řekách v povodí Berounky k poklesu po předchozí srážkové epizodě a nejvíce vody se aktuálně nachází v řece Úslavě a Berounce. „Berounka už je na poklesu vlivem dotoku z Úhlavy, Úslavy a Klabavy. Na těchto tocích jsou nadprůměrné průtoky, už se ale nejedná o povodňové stavy,“ zhodnotil Bláha a dodal, že současné srážky nad povodím Berounky by měly pokles zbrzdit. „Případně mírně rozkolísají stavy na řekách, ale nebude to nějak výrazné,“ uzavřel.

Šumavská Otava je sjízdná od Čeňkovy Pily až k ústí do Vltavy. Do lodí láká také v posledních letech stále populárnější Mže. V současné době je podle vodáckého webu raft.cz vhodné Mži splout od hráze Hracholuské přehrady až do Plzně. Vltava se dá splout od Lenory až k Lipnu.