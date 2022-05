Personál 45. polní nemocnice (45th Field Hospital) připlul do Anglie již v březnu 1944 a byl mezi prvními nemocnicemi, které se zapojily do bojů ve francouzské Normandii. Když se 10. června 1944 vylodili na pláži Utah, čekalo tam na ně už sedmnáct náklaďáků naložených raněnými vojáky.

Polní nemocnice byla mobilní jednotkou se 400 lůžky, postavenou nedaleko frontové linie a prováděla akutní chirurgické zákroky. Následně byli jejich pacienti přesouváni do tzv. evakuačních nemocnic. Polní nemocnice se dělila na tři čety, často byly jednotlivé čety rozmístěné na rozdílných místech. Každá četa (nebo také „hospital unit“) měla šest důstojníků z nichž byl jeden zubař a tři lékaři, šest zdravotních sester a pak další pomocný personál z řad vojáků. Celkem v nemocnici sloužilo na 230 osob.

Pokud mluvíme o práci sester, nepředstavujme si žádné bílé uniformy. Byly oblečeny jako muži, v armádních botách, osobní hygienu musely zvládnout s helmou naplněnou vodou. Dorothy Lewis (rozená Richter), jedna ze sester této nemocnice, po válce vzpomínala: „Nosit rtěnku byl jediný způsob, jak říct, že jsme ženy uprostřed mužů na bitevním poli.“ Sestry se střídaly v práci po dvanáctihodinových směnách sedm dní v týdnu po dobu téměř jednoho roku.

První sestra zemřela v Belgii

Jak postupovala fronta, postupovala i 45. polní nemocnice. Přes Francii se přesunula poměrně rychle a v září se dostala do Belgie. V říjnu postavila druhá četa svoje stany u městečka Elsenborn, nedaleko německých hranic. Zde ji 21. října po setmění zastihlo ostřelování německého dělostřelectva, které mělo za následek smrt tří lidí z personálu nemocnice. Jednou z nich byla i poručice Frances Slanger, první zdravotní sestra zabitá nepřítelem na evropském bojišti. Když jí bylo sedm let, emigrovala s rodiči z polské Lodže do USA. V Bostonu vystudovala na zdravotní sestru a pracovala v nemocnici, než vstoupila do armády. Bylo jí 31 let, když zemřela po zásahu střepinou.

V lednu roku 1945 nemocnice podporovala americké jednotky, které se účastnily bitvy v Ardenách. Na začátku března už byla nemocnice v Německu a na konci dubna pak ve Weidenu nedaleko československých hranic. Každá četa nemocnice vstoupila na naše území samostatně, druhá četa dorazila do Plzně již 8. května. Zbylé dvě čety se k nám dostaly až po německé kapitulaci. První četa dojela do Plzně 17. května a třetí četa zamířila do Sušice. Nemocnice u nás byla součástí 134. zdravotnické skupiny (134th Medical Group) a poskytovala servis jednotkám v sektoru Pátého sboru (V. Corps).

Během druhé světové války sloužilo v americké armádě víc jak 59 000 zdravotních sester. Jejich dovednost a obětavost přispěla k tomu, že úmrtnost amerických vojáků po zranění byla poměrně nízká. 201 z nich však během války přišla o život.

Podle pamětníka Pavla Hauznera byla nemocnice v Plzni postavena ve stanech na Kočajdrovce, tehdy tam byla louka. Dnes jde zhruba o prostor mezi ulicemi Borská a Folmavská na Borských polích. Tím, jak válka skončila, proměnila se i role nemocnice a skladba pacientů. Nemocnice se přeměnila na jakousi ozdravovnu Pátého sboru a kromě péče o své vojáky se věnovala zotavení vojáků ze zajetí, ale i pomoci různým bezprizorním a zavlečeným osobám či uprchlíkům. A místo chirurgických zákroků převažovaly běžné nemoci. Pro osazenstvo nemocnice nastal také čas na odpočinek, koupání, hraní baseballu a rovněž na večírky. Přestože je strašilo pomyšlení na přesun do Pacifiku, kde válka stále pokračovala, užívali si výlety do Prahy, Paříže či na francouzskou riviéru.

V Sušici zasáhl odstřelovač

V Sušici si třetí četa zřídila nemocnici ve školní budově, dnes ZŠ T. G. Masaryka. A právě v Sušici došlo 22. května k útoku, který zasáhl zdravotní sestru poručici Dorotheu Murphy, když se s dalšími vracela v přeplněném jeepu z taneční zábavy. Najednou přišla rána, kterou připsali německému odstřelovači. Střela ji zasáhla do levého stehna a byla v nemocnici operována. Po zranění však její matka obdržela telegram, že byla zabita. Mezi tím, co se snažila zjistit více, přišel od dcery dopis, že leží zraněná v nemocnici. Bolavá a ztuhlá noha jí pak ovlivňovala po zbytek života. Za své zranění dostala jedno z posledních Purpurových srdcí udělených na evropském bojišti za zranění nepřítelem.

V té době bylo Dorothee Murphy 24 let a pocházela ze státu New York, v roce 1943 promovala na Syracuse University School of Nursing. Inspirována vlnou patriotismu se s kamarádkou přihlásila do Army Nurse Corps (Sbor armádních zdravotních sester). Vánoce roku 1943 strávila na lodi cestou do Anglie, později sloužila u 280th Station Hospital ve Francii. Na vánoce 1944 však požádala o přeložení a dostala se k 45th FH, která byla právě s 1st US Army v Belgii. Zpět do USA se vrátila na konci října 1945 a 23. 12. 1945 byla propuštěna z armády.

Po návratu z války potkala svého manžela Raymonda Otise, který sloužil u námořní pěchoty a v listopadu 1946 měli svatbu. Žili ve státě Massachusetts, narodili se jim čtyři dcery a dva synové. Dorothea pracovala mnoho let jako sestra v nemocnici v Norwoodu. Byla milovnicí bílého vína, hořké čokolády a fotbalového klubu New England Patriots. O zážitcích z války mluvila velmi nerada, ostatně jako mnoho jiných veteránů. Zájem rodiny o její válečné vzpomínky odbývala slovy, že být ve válce není nic slavného ani hrdinského. Nikdy nezapomněla na mladé muže a dokonce děti, které byly vozeny k nim do nemocnice, tyto hrozné vzpomínky se jí nikdy již nepodařilo z paměti vymazat. Zemřela v roce 2014 ve věku 92 let.

Jiří Frýbert