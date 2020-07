Třicet osm dětí, které měly zájem o osmileté a šestileté studium na domažlickém Gymnáziu J. Š. Baara, dostalo druhou šanci v podobě opakování přijímacích zkoušek. Škola totiž nedodržela časový limitu testů z matematiky a českého jazyka a literatury, které se konaly na začátku května. Šanci na opakování tak dostali všichni poškození zájemci o studium.

Za vším ale opět stojí koronavirus. CERMAT, který v zapečetěných obálkách zasílá didaktické testy na přijímací zkoušky na střední školy, navýšil letos výjimečně časový limit na vyplnění testu. Někteří zadavatelé gymnázia se ale u víceletých ročníků při přijímačkách drželi starých časů, a škola tak musela přijímačky opakovat.

„Žáci měli 15 minut navíc u testu z matematiky, u českého jazyka a literatury se čas navyšoval o 10 minut,“ uvedl Marek Lehačka z CERMATU.

ŠKOLA PŘIZNALA CHYBU

Škola ale chybu nepopírá. „Stalo se to chybou zadavatelů, je to naprosto nezpochybnitelný fakt,“ potvrdila ředitelka gymnázia Jana Štenglová.

Zadavatelé přitom mohou využít kontrolní mechanismy, aby se chybě předešlo. „Kontrola nastavená je, využita však nebyla,“ doplnil zástupce ředitelky Václav Kozina s tím, že na gymnáziu se takové testy píší třikrát do roka. Škola tedy zkušenosti má, pochybení v tomto případě je tím pádem mimořádné. "Tyto testy děláme častěji než jinde. Máme didaktický test maturitní, přijímacích zkoušek a jsme i spádová škola pro ostatní střední školy, kde studenti neuspějí u maturity," doplnil Kozina.

„CERMAT nás předem upozorňoval na navýšení časových limitů. Rozhodně neobviňuji žádnou instituci nad námi,“ pokračovala Štenglová s tím, že zadavatelé měli k dispozici jednotlivé rozpisy s časy 14 dní dopředu. V nich byly veškeré instrukce, kolik je času na zaškolení, kdy jaký test začne a jak dlouho bude trvat. Malým mínusem však byly i archy samotné. CERMAT pečetí obálky s velkým časovým předstihem, v tomto případě ještě před koronavirovou situací a mimořádným prodloužením časů. Na předtištěném archu testu tak byl uveden původní časový limit.

Rodiče dotčených dětí pak byli informováni. Ředitelka jednotlivé rodiče obtelefonovala a vše jim vysvětlila. „Dostali možnost ke zvážení, zda se jejich dítě zúčastní náhradního termínu, který proběhl 23. června. Tu možnost dostali, mohli a nemuseli ji využít,“ uvedla Štenglová a dodala: „Je to nepříjemná záležitost. Samozřejmě to školu poškodilo a vyvodila jsem z toho důsledky. Nicméně se to stalo na více školách v republice, nebyli jsme jediní.“