Detaily o plošném testování klientů domovy zatím neznají.

Podle ředitelky Domova poklidného stáří Baculus ve Vejprnicích Markéty Zahálkové zařízení zatím řeší testování ve spolupráci s Plzeňským krajem. „Čekáme na podrobné pokyny. Máme nakoupené testy a v případě potřeby bychom testování mohli zahájit sami,“ řekla Deníku ředitelka s tím, že vzorky by měl nejspíš odebrat zdravotnický personál domova přímo na pokojích klientů. „Máme většinou jednolůžkové pokoje, takže v tom by problém být neměl,“ uzavřela Zahálková.

Pouze základní informace o testování má také Domov pro seniory Longevita v Plzni. „Obdrželi jsme oběžník od ministerstva zdravotnictví. Detaily, jak by mělo testování probíhat, neznáme. Vše zjišťujeme. Dle mého názoru se to ale už od středy zvládnout nedá,“ reagoval na dotaz jednatel Longevity Petr Šindelář.

Stejně je na tom také Centrum sociálních služeb Domažlice. „Konkrétní pokyny ještě nemáme. Pravděpodobně by odběry měly provádět naši pracovníci. V současné době ale nemohu říci, jak to bude probíhat. Až budeme znát pokyny, rozhodneme se, co, jak a kdo bude dělat,“ sdělila ředitelka domažlického centra Marie Turková.

Na testování se rovněž chystá Domov sociálních služeb v Liblíně na Rokycansku – odběry by tam měly být ale provedeny pouze u 17 klientů. Zbývajících 109 osob je totiž covid pozitivní. „Testovat se tak budou pouze dosud negativní klienti. Jediné, co víme, je to, že testovat budou naši zaměstnanci a testy bychom měli obdržet přes praktické lékaře,“ informoval ředitel domova Petr Kounovský.

TEST KAŽDÝCH SEDM DNÍ

Podle opatření, které ministerstvo zdravotnictví vydalo 30. října, by měli všichni poskytovatelé pobytových sociálních služeb právě od 4. listopadu nejpozději do sedmi dnů a nejméně jednou za sedm dní provést preventivní vyšetření pomocí screeningových antigenních testů (provádí se výtěrem z nosohltanu a výsledek je známý po 15 až 30 minutách).