Šafandová se svou rodinou chtěla strávit klidnou dovolenou v hotelu Houda Golf f & Aqua Park 3* s all inclusive. Už po příjezdu jim ale bylo jasné, že nepůjde o dovolenou snů. „Když jsme tam dorazili, tak to byla katastrofa. Moře špinavé, plavaly tam vajgly, respirátory, obaly od vložek a podobně. V bazénu byla také špína. Jídelna vypadala jako velkozávodka. Klimatizace nešla, pokoj jsem osobně měnila šestkrát. Byl tam nepořádek, uklízečku jsem si naháněla sama. Nehledě na to, že sám zaměstnanec si řekl o bakšiš. Zkrátka to neodpovídalo tomu, co cestovka slibovala, absolutně ne. To nebyla dovolená, ale hrůza, doteď jsme z toho v šoku,“ popsala Šafandová s tím, že všichni, kdo s nimi v daný termín jeli, si stěžovali. „Navíc mělo jít o vesměs evropský hotel, ale byla tam spousta Tunisanů, někdy jsme si přišli až diskriminovaní,“ poznamenala Šafandová.