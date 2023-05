Koncert železnorudského zpěváka Marka Ztraceného při západu slunce si užily poslední dubnový den necelé čtyři stovky lidí, kteří se zasloužili o úklid šumavské přírody. Koncert pro ně byl od WeLoveŠumava za odměnu.

Koncert Marka Ztraceného za odměnu na Šumavě. | Foto: se svolením Ondřeje Maška

Do třetice všeho dobrého. Tohle pořekadlo platí i o tomto koncertu za odměnu. Dvakrát ho totiž zhatilo počasí, ale do třetice to konečně vyšlo. „Museli jsme to dvakrát odkládat. Poprvé byla výzva pro tři sta lidí, aby uklidili, poslali fotky odpadu i místa. Poté, co se koncert za odměnu odložil, tak jsme udělali další výzvu pro dalších sto lidí. Ti všichni se nyní sešli, aby si s Markem užili koncert,“ řekl za WeLoveŠumava Richard Brož, který před pěti lety zpěvákovi zavolal, že má tenhle nápad, a Marek Ztracený do toho šel, stejně jako do každé pomoci pro jeho milovanou Šumavu.

Ze šumavských lesů díky těmto lidem zmizely stovky kilogramů odpadků a za to si zasloužili účast na tajném koncertu Marka Ztraceného při západu slunce. „Děkujeme Markovi za všechny tři koncerty, které z našeho bláznivého nápadu vznikly. Díky nim se uklidil pořádný kus naší domoviny. Byly to tři úplně jiné koncerty s jedinečnou atmosférou. Teď už jen přejeme Markovi, ať si užije svůj sen v Edenu,“ dodal Brož.

Špičák se zahájením letní sezony otevře o víkendu i novou, moderní restauraci

Nadšený z koncertu byl i Marek Ztracený, který vystoupil se svým parťákem Patrikem Bartkem. „V srdci Šumavy se odehrálo něco výjimečného. Bylo to krásné místo, úžasná atmosféra, skvělá myšlenka, perfektní počasí, příjemní lidé. Díky všem, kdo jste se podílel na uklízení Šumavy a přijel si užít tenhle koncert za odměnu, i když upřímně? Odměna to byla spíš pro nás,“ uvedl zpěvák, který přiznal, že se koncert konal na místě, kam on kdysi chodíval na rande.