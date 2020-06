Zda ale bude tato vítězná bitva znamenat i vyhranou válku, tedy narovnání vztahů s TJ Božkov, v jejíž tělocvičně jsou v pronájmu, to se teprve uvidí. Každopádně jsou obě strany nyní připraveny zasednout k jednacímu stolu.

Dvořák se Semanem založili a vedli spolek DS Training center, na nějž čerpali v roce 2013 více než čtyřmilionovou dotaci na rekonstrukci tělocvičny v Plzni-Božkově, kterou mají na padesát let pronajatu od tamní TJ. Vše šlapalo, jenže časem se vyměnilo vedení TJ a dosud dobré vztahy se značně zkalily. A pak přišlo trestní oznámení a zpochybnění nájemní smlouvy.

„Když jsme zjistili, že nás vyšetřuje policie, byl to šok. Já jsem tu 25 let, nejsem žádná náplava. Udělali jsme tu kus práce, všem jsme vysvětlovali, co tu chceme dělat. Měli jsme podporu i od TJ, byl zájem rekonstruovat tuto prvorepublikovou tělocvičnu, a rok po kolaudaci přišlo trestní oznámení. To byl pořádný šok,“ vzpomíná Seman. Když padlo policejní obvinění a pak byli dokonce oba obžalováni z dotačního podvodu a začaly soudy, bylo ještě hůř. Vůbec nejhůř Dvořákovi se Semanem bylo, když je plzeňský krajský soud vloni v listopadu uznal vinnými a uložil jim podmínky.

„Já už to zabalil a už jsem ani nechtěl bojovat, ale Radek byl silnější než já. Říkal, že jsme nic neudělali, bojoval a dotáhl to,“ vzpomínal Dvořák. On i jeho parťák se nakonec mohli radovat – Vrchní soud (VS) v Praze je minulý týden zprostil obžaloby.

Podle advokáta Zdeňka Vlčka je velmi důležité, že VS konstatoval, že nebyli zproštěni pro nedostatek důkazů či pro jiné důvody, ale VS vyhodnotil jejich jednání tak, že nebyl spáchán žádný trestný čin. „Obžalovaným bylo kladeno za vinu, že měli v žádosti o poskytnutí dotace předložit nepravdivou listinu. Vrchní soud ale uvedl, že oni takto nejednali a nikdy žádnou nepravou listinu nepředložili,“ doplnil druhý z obhájců Štěpán Balihar.

VELKÁ ÚLEVA. DOHODA S TJ JE ALE NEJISTÁ

„Je to obrovská úleva. Vzalo mi to čtyři roky života, kdy jsem ztratil rodinu, postavení, velmi slušnou práci, kterou jsem měl rád… Bylo nám vyhrožováno. Poslouchat řeči typu „zavřou vás“, to není nic příjemného,“ přiznal Dvořák. Se Semanem se shodl v tom, že po zahájení trestního stíhání jim sice někteří vyjadřovali podporu, ale našli se i cvičenci, kteří od nich odešli. „Měnil se i přístup některých členů TJ Božkov. Časem byl agresivnější, několikrát se stalo, že nám vyměnili zámky. Byly nám sestěhovány naše věci do jedné místnosti a podobně. Vztahy nejsou ideální, ale někteří členové nám fandili,“ uvedl Dvořák.

Ze soudního úspěchu nemají radost jen Dvořák se Semanem, ale i bývalý předseda TJ Božkov Adolf Bláha, který s DS Training center uzavíral smlouvu, díky níž mají tělocvičnu pronajatu. „Vítám, že je soud očistil. Byl jsem od začátku přesvědčen o tom, že nic špatného neudělali. Naopak TJ výrazně pomohli. Jen si to současné vedení neuvědomuje, což je smutné. Ti dva chlapi udělali kus práce a hlavně TJ v podstatě ekonomicky zabezpečili, protože na sebe vzali veškerou tíži za správu tělocvičny. To je pro TJ veliká pomoc,“ řekl Bláha. Dvořák připomněl, že tělocvičnu mají se Semanem sice pronajatu za symbolický poplatek, ale kromě něj musí platit energie, vodné a stočné či úklid, takže měsíčně to dělá zhruba 12 až 13 tisíc korun.

Teď je klíčová otázka, zda se po verdiktu VS změní vztahy Semana a Dvořáka na straně jedné a TJ Božkov na straně druhé a najdou konečně společnou řeč. „Uvidíme, co bude dál, zda se vztahy narovnají, nebo ještě více pokřiví. Soupeř by měl kapitulovat a snažit se o dohodu,“ myslí si Dvořák.

Vedení TJ Božkov je však ve vyjádření zatím opatrné. „K další spolupráci se nemohu zatím vyjádřit, minulý týden mě pan Seman požádal o schůzku, která by se měla brzy uskutečnit,“ uvedla předsedkyně TJ Božkov Miroslava Šteklová.