Stále je vitální a akční. „Já tomu ani nemůžu věřit. Když jsem byl padesátník, tak jsem si říkal, jestli se dožiji jako tatínek 66 let. To se povedlo, tak jsem si dal další cíl, jestli se dožiji toho 21. století, a také jsem se dožil, ale je to pořád stejně pitomé, lidé jsou nepoučitelní. Pak jsem říkal alespoň tu pětaosmdesátku, to sem ty překonal. Teď mám dvě osmičky, když je dám naležato, tak je to nekonečno, ale to tu být nechci. Stačí mi každý den, který si mohu užít. Mám ještě plány, co bych chtěl v tomto roce udělat, tak snad dá Bůh,“ svěřil se Kintzl.

Pády i svižnou jízdu předvedli jezdci na starých lyžích v Kašperských Horách

A jeho recept, jak být stále ve formě? „Člověk musí mít práci, koníčka, já toho mám až až. Když to člověk nemá, tak leží na kanapi, čumí na televizi a přemýšlí, co mu zahrají, i když mu to už může být jedno, když to neuslyší. Na to já vůbec nemám myšlenky, žiji spokojeně se ženou. Ta říká, ježíši, mě už je 85 let, tak já říkám, to musíš mít radost, co by za to dali ti, co už tady deset let nejsou. Každý den si člověk musí užít. Nikomu se ani vteřina života nevrátí, co si neužijete, to mít nebudete,“ řekl Kintzl, který každý den chodí na sjezdovku v Kašperských Horách a rád jezdí na kole po Šumavě.