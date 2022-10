Fakultní nemocnice by měla příští rok začít se stavbou pavilonu chirurgie

Zahájení stavby nového chirurgického pavilony Fakultní nemocnice (FN) v Plzni už je zase o krok blíže. Nemocnice tento týden odeslala na ministerstvo zdravotnictví zadávací dokumentaci pro zhotovitele. Pokud vše půjde dle plánu, do konce roku by mohla nemocnice soutěžit zhotovitele a v prvním kvartálu příštího roku by se mohlo začít stavět.

Vizualizace nového chirurgického pavilonu. | Foto: FN Plzeň