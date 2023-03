Na první letošní nákupy farmářských výrobků dorazily v sobotu na plzeňské náměstí Republiky stovky lidí. Své produkty zde nabízelo více než padesát prodejců a největší zájem byl jako vždy o čerstvé pečivo, sýry, uzeniny nebo zeleninu.

V Plzni začaly farmářské trhy. Zájem Plzeňanů byl veliký. | Video: Deník/Pavel Bouda

„My jsme se na trhy už těšili. Chodíme sem pravidelně, nejvíc pro chleba, vajíčka, maso a mléčné výrobky především z ovčího mléka,“ říká pětasedmdesátiletý Plzeňan František, který na trhy dorazil s manželkou. „Nakupujeme tady především kvůli kvalitě, raději si připlatíme za zdravější potraviny. Za týden přijdeme určitě zase,“ dodává a právě zakoupený chléb z Pekárny Sebera ukládá do košíku. Majitel pekárny Roman Sebera je na zdejších trzích pravidelným hostem. „Jsem tu asi podesáté a jsem spokojený. Cenu chleba držím stejnou, naposledy jsme zdražovali předloni. Zájem je pořád velký, to bychom sem přece jinak nejezdili,“ směje se.

Fronta nakupujících se tvoří i u malého stánku se zeleninou, kde má své produkty Monika Vočadlová. Ta jezdí na Plzeňské farmářské trhy se svým manželem až ze Syrovína na Hodonínsku. „Pěstujeme si všechno sami. Cibuli, česnek, zeleninu a brambory. Cena je stále stejná a je to bez chemie, přírodní cestou a všechno ručně. Buď děláte kvalitu, nebo kvantitu,“ vysvětluje. Její slova potvrzuje i nakupující šedesátiletá Plzeňačka Marie. „Tady u paní kupuju cibuli i česnek pravidelně, především kvůli kvalitě. Je perfektní,“ pochvaluje si.

Obrazem: Blik Blik festival rozzářil centrum Plzně, přišly tisíce lidí

Na trzích lze najít kromě základních potravin i lákavé dobroty. Eduard Řezníček z Plzně je zde potřetí a na zájem o svůj karamel si nestěžuje. „Začal jsem s tím asi před dvaceti lety, dělal jsem to jen pro své kamarády na chalupě na Vánoce a oni říkali, abych už to konečně začal prodávat. Tak to mám teď jako takového koníčka,“ vysvětluje a hned dodává: „Karamel se může se použít i jako polotovar na vaření, ale většinou pak lidi přijdou a říkají, že ho snědli dřív, než vůbec začali vařit.“

Farmářské trhy se na plzeňském náměstí Republiky před radnicí budou konat každou sobotu v roce až do 16. prosince, s výjimkou dvou sobot, kdy se na stejném místě budou pořádat jiné akce.