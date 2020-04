Zasáhne pandemie koronaviru do letošního konání Mezinárodního filmového festivalu? To je nyní i pro jeho organizátory obrovská neznámá. Přestože původní termín od 3. až do 11. července trvá, prezident filmové přehlídky Jiří Bartoška připustil, že by se festival mohl odložit a konat až v srpnu. „Je to jedna z variant odvislá od situace v České republice. Víme, že vláda postupně uvolňuje přísná nařízení, ale nezle předjímat, jak tomu bude v červenci. Festival stále intenzivně připravujeme a případný odklad na srpen bychom zvládli. Myslím, že by to pomohlo i při obnovení ekonomiky Karlových Varů,“ uvedl Bartoška.

Termín září či říjen ale striktně odmítl. Pokud by tedy koronavirus zablokoval červenec či srpen, festival by se letos v Karlových Varech nekonal. To ale odmítá i vedení města, které společně s Asociací hotelů a restaurací o možných variantách konání festivalu jedná. „Stojíme o to, aby se festival v nějaké formě konal, třeba i ve zmenšeném formátu, a velmi se o to snažíme. Vše ale závisí na tom, jak se situace kolem bude vyvíjet,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová. Je si dobře vědoma finančního přínosu festivalu pro město, ale také i pro živnostníky, hotely a další karlovarské podnikatele. Festival je totiž pro Karlovy Vary ekonomickou jedničkou, městu vydělá přes sto milionů korun, ale nezanedbatelná je i propagace lázní po celém světě. A v současné době, kdy lázně čekají velmi krušné časy, protože i primátorka připustila, že lázeňská sezona, závislá na zahraniční klientele, se letos nerozběhne, by byl festival, byť v omezeném režimu, pro Karlovy Vary velkou vzpruhou a přínosem.

Také opozice je kvůli konání festivalu s vedením města zajedno a v posunutí termínu konání filmové přehlídky, třeba i na podzim nevidí zásadní problém. „Festival je bezpochyby pro Karlovy Vary nejdůležitější kulturní a společenskou akcí roku, je součástí značky Karlových Varů, zajišťuje městu jedinečnou publicitu a nezanedbatelný ekonomický přínos. Z tohoto pohledu by měla být varianta zrušení ročníku až ta úplně katastrofická, poslední. Termín začátku léta je tradiční, klimaticky příhodný, u mnoha lidí vyblokovaný v kalendáři právě pro Mezinárodní filmový festival na roky dopředu. To jsou ale všechno věci překonatelné a bude-li moci letošní kulatý ročník zachránit změna termínu a posun o několik měsíců, tak to určitě má smysl. V září může mít tento jedinečný ročník stejný lesk a třebai nové barvy začínajícího podzimu. Může to být také první krok k tradici, kdy každý kulatý ročník se bude konat ve výjimečném termínu,“ domnívá se zastupitel a exprimátor Petr Kulhánek (KOA).