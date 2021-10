Herec David Prachař se synem Jakubem.Zdroj: SK Slavia Praha

Co byste vzkázal hráčům Slavie Praha?

Nebojte se vystřelit. Když nám to teď tolik nepadá, zkuste vystřelit zpoza šestnáctky.

Co byste vzkázal hráčům Viktorie Plzeň?

Buďte ohleduplní. Když budete vy, budou i hráči Slavie. Pojďme se obejít bez šlapáků.

Co byste vzkázal fanouškům Slavie Praha?

Tribuna Sever je nejlepší místo s fanoušky v zemi. Povzbuzujte, podporujte! Jen, prosím, uberte se světlicemi.

Co byste vzkázal fanouškům Viktore Plzeň?

Přijeďte a zaplňte sektor, ať je i komunikace mezi fanoušky na stadionu odpovídající boji o čelo.

Martin Stránský

Herec Martin Stránský.Zdroj: FC Viktoria Plzeň

Co byste vzkázal hráčům Viktorie Plzeň?

Kluci, máte to natrénovaný, tak je přejeďte jako ten Jablonec v neděli. Ten parní válec, to bylo prostě boží!

Co byste vzkázal hráčům Slavie Praha?

Kluci sešívaný, máte kliku, že vám fandí můj táta. Díky tomu vás beru už léta na milost, ale to je asi jediná podpora z mé strany.

Co byste vzkázal fanouškům Viktore Plzeň?

Hlavně slušně! Upustit páru, zařvat si, to jo! Ale ruce do kapes, nebo maximálně mávat nad hlavou.

Co byste vzkázal fanouškům Slavie Praha?

Máte to marné! Možná vás bude víc slyšet, ale: „Tak jsme první, no a cóóó!!!“