„Mám obrovskou radost a jsem na klub, který je s městem tak úzce spojený, hrdý. Jsou to podobné pocity, jako při zisku ligového titulu na jaře. Málokdo před začátkem sezony Viktorce věřil. Ale jak je nám Plzeňanům vlastní, Viktorka se dokázala semknout a vytvořit partu, která drží spolu. Díky tomu je počtvrté za 11 let v Lize mistrů. To je na poměry celého českého fotbalu něco fenomenálního,“ uvedl primátor Plzně Pavel Šindelář, podle kterého je Viktorka vedle plzeňského piva a kultury tou nejlepší reklamou pro město, jakou si můžeme představit.

Podobné emoce má i první náměstek primátora Roman Zarzycký. „Jen se tím potvrzuje, že dlouhodobý trend podpory viktoriánské mládeže, který se přetavuje právě do takovýchto úspěchů, přináší městu marketingové body a kredibilitu v rámci nejen celé Evropy, ale i celého světa,“ řekl Zarzycký. „Pro Plzeň je to mimořádná událost. Chtěl bych moc pochválit jak výkon fotbalistů, tak fanoušků. Atmosféra, kterou dokázali na stadionu vytvořit, byla fenomenální. Moc si toho vážím. Ukazuje to, že město Plzeň je městem sportu. Rád bych také vyzdvihl osobu Adolfa Šádka, jehož odhodlání a úsilí, které do Viktorky vkládá, je nepopsatelné,“ okomentoval úterní fotbalový úspěch Zarzycký.

„Liga mistrů znamená nový business potenciál pro celé město. V roce 2018 jsme například hostili tým Realu Madrid, takže v našem hotelu Courtyard by Marriott Pilsen umíme s kluby Ligy mistrů pracovat. Pobyty fotbalových klubů v našem hotelu přinášejí skvělou reklamu nejen nám, ale i Plzni jako destinaci. A i když hostíme rivalské kluby, za celý hotel vždy plzeňské Viktorce držíme pevně všechny palce,“ zhodnotila za hotel Courtyard by Marriott Pilsen Eva Safrová. Právě plzeňské hotely vnímají podzimní příliv turistů do města spojený s návštěvou Štruncových sadů jako velkou příležitost.

V každém případě je teď na tahu Plzeň a její městské organizace, aby se turisty podařilo přílákat. Díky Lize mistrů budou o Plzni vědět miliony fanoušků.

Dlouholetý partner klubu FC Viktoria Plzeň – Gambrinus – plánuje na podzim v plzeňských hospodách akce s fotbalisty, kteří budou lidem čepovat pivo. Zároveň věří, že úterní fotbalový úspěch přivede do Plzně nové návštěvníky.

„Ti si tak budou moci užít nejen atmosféru fotbalu, ale i celého města včetně našeho pivovaru. Letos plzeňská Viktorka opět ukázala, jak je silná a její postup je skvělým úspěchem nejen pro Plzeň, ale pro celý český fotbal. S Viktorkou máme to štěstí, že je stále co oslavovat, a tento podzim určitě nebude výjimkou. Čekají nás například autogramiády v hospodách, kde budou plzeňští hráči štamgastům čepovat pivo, a několik dalších aktivit, které v tuto chvíli ještě nechceme prozrazovat. Spolu s klubem máme za sebou řadu úspěšných projektů pro fanoušky a v tom chceme jednoznačně pokračovat,“ sdělil Jan Odložil, brand manažer značky Gambrinus.

Provozovatel plzeňského hostince Na Potravinách Jan Kešner měl během posledních dvou fotbalových utkání plno do poslední židle. I proto věří, že podzimní účast v Lize mistrů mu přiláká ještě více hostů. „Koukat na fotbal k nám chodí víceméně jen štamgasti, kteří vždy volají dopředu a zamlouvají si místa. Na poslední dva zápasy bylo u nás úplně „vyprodáno“ a obsazeno do posledního místa. Myslím si, že spoustu lidí pořád nemá přístup k těmto fotbalovým utkáním doma u televizí a také jich hodně rádo vyhledává skvělou atmosféru v hospodě,“ myslí si provozovatel, který už se těší na podzim, kdy do hospody zavítá plno fanoušků.