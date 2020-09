Bývalý reprezentant, kterého do Plzně doprovodila jeho partnerka Kateřina Kristelová, přiznal, že nejhorší ve věznici pro něj bylo zvyknout si na tamní poměry. „Je to stát ve státě a žádná pravidla z venku tam neplatí,“ vysvětlil. Přiznal, že v Plzni zažil i věci, které do knihy nemohl dát, byť je psaná otevřeně. „Byl by to velký oříšek i pro právníky. Doba na to, abych mohl vše popsat do detailů, ještě není připravená. Ale myslím, že 90 až 95 procent toho, co jsem na Borech zažil, v knize je,“ řekl Řepka s tím, že za mřížemi sice zažil i pár úsměvných chvilek, ale jen co se týká hlouposti a naivity některých spoluvězňů. Prozradil, že s některými bývalými mukly je stále v kontaktu. „Jsou kluci, kteří jsou propuštěni na svobodu, a dodnes si voláme. S bachaři ne,“ prohlásil.

Nad vodou Řepku držela podpora zvenčí. „Do věznice mi pořád chodily dopisy od fanoušků i od v uvozovkách normálních lidí, podporovala mě samozřejmě rodina, bez té bych to nedal. Klobouk dolů před tím, co musela Kačka vydržet a skousnout. Tam jsem si uvědomil, že pro lidi, co jsem nechal venku, to byl větší trest pro mě samotného. I to je jedna z věcí, kterou tam člověk pochopí. Byla to pro mě jedna životní etapa, velká životní zkušenost, a teď jdu dál. Říká se sice „nikdy neříkej nikdy“, ale určitě už nikdy,“ smál se známý fotbalový i životní tvrďák.

NA BORY SE VRÁTIL. PŘI NATÁČENÍ DOKUMENTU

„Když byl Tomáš na Borech, bylo to hodně náročné období. Jezdila jsem za ním každý měsíc, jak to šlo, hodně jsme si psali. Díky tomu jsme to překonali,“ potvrdila současná Řepkova životní partnerka. Prozradila, že před měsícem se na Bory Tomáš vrátil, a to kvůli natáčení dokumentu. „Točili jsme před věznicí. Tehdy se tam Tomáš pozdravil s jejím panem ředitelem a bylo to hodně dojemné. Na Tomášovi bylo vidět, že emoce hodně pracují,“ svěřila se Kristelová s tím, že dokument je časosběrný, mapuje Řepkův život od doby před nástupem do výkonu trestu až po současnost. Vznikat bude ještě zhruba rok.

„Mně i rodině dělá Tomáš velkou radost i tím, že se rozhodl trénovat. Navíc pořád ještě hraje fotbal, v Červených Janovicích, a je skvělé, že v pralesní lize, kam chodilo dvacet diváků, kvůli němu přijde dvanáct set,“ smála se Kristelová a dodala: „Myslím, že Tomáš má teď moc dobře nakročeno k happyendu, i když samozřejmě jeho život je plný turbulencí. Ale snad mu to s tím trénováním vyjde.“

PŘIŠLI I VIKTORIÁNI

Na autogramiádě v knihkupectví v plzeňské Plaze panovala pohodová atmosféra. Jako první dorazil Marek Brabec z Chotěšova. „Jsem jeho velký fanoušek, je to můj fotbalový vzor od malička. Jsem moc rád, že přijel do Plzně. Nechal jsem si od Tomáše podepsat dvě knihy a jeho dres,“ řekl Deníku Brabec. Pro podpis či společnou fotografii si ale přišli nejen kovaní sparťané, ale i fanoušci Viktorky. Řepka i Kristelová, která také rozdala několik podpisů, to brali s nadhledem. „To je jasné, jsme v Plzni,“ smála se moderátorka. Jí i Řepkovi udělal radost sedmiletý Matyáš Gruner ze Stupna, který nakreslil Tomášovi jeho portrét. „ Dal jsem si na něm hodně záležet, aby se mu líbil,“ svěřil se Matyáš Deníku. „Je moc hezký. Dám ho zarámovat a pověsím si ho,“ slíbil mu fotbalista.