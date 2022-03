Svou odvahu předvedla v sobotu padesátka jezdců. Někteří skončili hned během prvního kola, kdy se vykoupali v ledové vodě. Vidět ale byly i bleskové jízdy, kdy někteří jezdci bazén doslova přelétli. Výkony byly vždy oceněny potleskem. Svoji premiéru měl na Špičáku Filip Čadek z Čížové u Písku, který dělá na Weissově louce instruktora. "Jsem tady poprvé. Jízda byla libová, akce je výborná, sluníčko parádní. Bylo to moje vůbec první jízda po vodě na lyžích a podařilo se mi to dvakrát přejet. Můj trik byl se trochu zaklonit, ale ne moc a přejet. Těšil jsem se a doufám, že vyhraju, náležitě jsem se na to oblékl," řekl Čadek, který se oblékl do křiklavě oranžového obleku.