Josef, přidej! Dobrá práce! I takové výkřiky se v sobotu nesly nad loukou u Železného Újezda. Konal se tam totiž Železný sekáč, mistrovství republiky v kosení otav. Do obce na jihu Plzeňska letos nakonec přijelo 37 soutěžících ve třech kategoriích.

„Akce původně vznikla jako zábava pro lidi, od kterých si Zemědělské družstvo Železný Újezd pronajímá půdu, ale už od druhého ročníku ji pořádáme jako mistrovství republiky a došlo i na vyčlenění kategorie profesionálů,“ uvedla organizátorka akce Martina Kostečková.

Profesionálové však na rozdíl od jiných sportů nejsou těmi, které by ruční kosení živilo. Jen mají víc zkušeností a díky pravidelné účasti na jiných soutěžích dosahují o dost lepších časů než ti, kteří se přihlásí z řad veřejnosti. Nejlepší mají políčko 5 x 5 metrů posečeno za pouhou minutu.

Do Železného Újezda zamířili letos i sekáči ze Slovinska, ve startovní listině se našla také ukrajinská jména, to však byli „místní“. „Slovinští sekáči ale nedosahují úrovně těch našich,“ zmínila Kostečková.

A měla pravdu, mezi muži se do první pětky nedostal žádný, mezi ženami ale dosáhla na druhou příčku Renata Sever. Rychlejší než ona byla jen Marie Tupá. Profíky ovládl Eduard Šejna a kategorii mužů už potřetí v řadě téměř domácí Miroslav Šlejska. „Dneska to bylo hodně těžké, tráva je v horku suchá. Kosa musí pak být opravdu dobře zrychtovaná, mně se ke konci vyvlékla i ručička (držadlo na kose – pozn. red.), takže to byl trochu handicap,“ uvedl jedenasedmdesátiletý závodník.

Vedle dobré přípravy náčiní spoléhal také na jeho kvalitu. „Mám rakouskou kosu, která je tvrdá a kvalitní. Jugoslávské nebo australské takové nejsou, rozdíl je pak ale samozřejmě i v ceně,“ dodal Šlejska, který v minulosti vyhrál několikrát i soutěž v Přešíně.

V zaplněném areálu byl připraven i program pro děti, ty se spíš než závodům věnovaly jiným kratochvílím. „Mně se nejvíc líbilo, když jsem se mohla projet na koni,“ radovala se malá Terezka.

Zkrátka nepřišli ani kluci, které lákala výstavka traktorů a mohli se v nich také svézt. A když ne v traktoru, tak na vozíku za volským potahem. „Traktory byly skvělé, ale líbila se mi také dráha z balíků slámy,“ usmíval se sedmiletý Tomáš.

Výsledky:

ženy (9 účastnic): 1. Marie Tupá, 2. Renata Sever (Slovinsko), 3. Jana Sokolová

muži (12 účastníků): 1. Miroslav Šlejska, 2. David Mařík, 3. Matyola Vasyl (Ukr.)

profesionálové (16 účastníků): 1. Eduard Šejna, 2. Martin Gajárek, 3. Miroslav Šobr