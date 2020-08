„Vytopeni jsme byli již asi popáté od roku 2013. Bydlíme pod polem. Přišel přívalový déšť a jako obvykle, když zemědělci zasejí a zvláčí, tak přichází takový průšvih. Na poli dříve byl remízek, pruh trávy, ale teď je pole vcelku, srovnané, až k cestě. Voda poté teče pod viadukt, kde se vytvoří koryto a teče to přímo na nás. Voda tekla i k sousedovi, který má vytopený dům, tekla i na silnici, kde ohrožovala řidiče,“ řekla Deníku Šraitová. Dodala, že i vzhledem k minulým zkušenostem už byla připravena, u domu má staré trámy a bednění, z nichž s dcerou vytvořily zábrany, které ale pomohly jen částečně.

„Problém řešíme opakovaně, už roky a je to marný boj. Pan starosta se sice snaží pomoci, ale se zemědělci nikdo nehne. Řeknou, že dům je na špatném místě a že voda teče z kopce a nikdo s nimi nic neudělá,“ posteskla si Šraitová při uklízení spouště napáchané vodou a bahnem.

Teď už by se ale mohlo blýskat na lepší časy. „Hned v úterý ráno jsme se spojili se zemědělci a dohodli se, že až se příští týden vrátí pan starosta z dovolené, všichni se setkáme. Z telefonátu mám velmi dobrý pocit, zástupce společnosti byl velmi vstřícný a slíbil, že jsou připraveni jednat o tom, že by se část pole zatravnila,“ uvedl místostarosta Neznašov Michal Mareš a dodal, že vliv na změněný přístup zemědělců měl zřejmě fakt, že byli při bleskové povodni přímo na místě a viděli, co voda z jejich pole napáchala.

ZAPLAVENÁ KAPLE

Přívalové deště neškodily jen v Neznašovech, ale i na dalších místech regionu. Krajský mluvčí hasičů Petr Poncar uvedl, že v pondělí od 16.30 do 23 hodin vyjížděli k řešení následků dešťů v 59 případech, z toho 52x šlo o odčerpávání vody ze sklepů, domů, lagun, dokonce jednou i o odčerpání vody ze zaplavené kaple (Borovy), odstraňování nánosů bahna z komunikací apod. „Nejvíce výjezdů bylo na území města Plzně, na Klatovsku, Plzni severu a Plzni jihu,“ uzavřel Poncar.