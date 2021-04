Počasí ukázalo během neděle vlídnější tvář a poznat to bylo i na přílivu návštěvníků, kteří si vybrali zámek Kozel mezi Šťáhlavy a Šťáhlavicemi.

Lovecký zámek nedaleko Šťáhlav navštívily v neděli stovky lidí | Foto: Deník/Václav Havránek

Nikoliv vnitřní prostory s loveckou tématikou, ale zavděk museli vzít pečlivě udržovanou přírodní scenérií. Zatímco interiéry si za normální situace prohlédlo zhruba třicet tisíc lidí ročně, trávníky, rybník nebo vzrostlé dřeviny obdivovalo během dvanácti měsíců až čtyři sta tisíc zájemců! Významně se na tom podílí skutečnost, že vstup do všech zákoutí parku je zdarma. To, jaké je právě roční období, vůbec hosté nerozlišují. Potvrzuje to svoz odpadu, který je v zimě či v létě na stejné úrovni.