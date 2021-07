Stovky lidí protestovaly v sobotu odpoledne v Maňovicích na Horažďovicku proti hlubinnému úložišti jaderných odpadů. Oblast Březového potoka je totiž jednou ze čtyř lokalit v České republice, vytipovaných pro výstavbu tohoto zařízení. Právě poblíž Maňovic by mělo být centrum celého podzemního úložiště.

Z protestní akce proti úložišti jaderných odpadů. | Foto: Deník/Jiří Kohout

Jak Deníku řekl místostarosta Maňovic Karel Klozar, samotné úložiště lidem tolik nevadí, vadí jim ovšem způsob, kterým by měl být odpad v zemi uložen. "Neprotestujeme proti úložišti jako takovému. To někde být musí. Zatím se tu má budovat hlubinné úložiště a to je to, co nám vadí. Má být pět set metrů pod zemí, v chodbách, do kterých se bude odpad zavážet a zabetonovávat. To je podle nás nesmysl, protože za několik desítek let se přijde na to, že se odpad dá využít a bude se horko těžko dostávat ven, možná vůbec. Až bude vyřešeno, aby se dal odpad využít do budoucna, prosím, ať je úložiště tam a ať je bezpečné. To hlavně," uvedl.