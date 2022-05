Letos muži ve čtyřech z osmi kategorií, které jsou rozděleny podle věku, získali celkem 3 zlaté a jednu stříbrnou medaili. Michalu Brousílovi se navíc podařilo obhájit světový titul, který vybojoval na posledních hrách v čínském Cheng-du.

Medaile putují i do Plzeňského kraje

Zlatou medaili zpět od Plzeňského kraje veze profesionální hasič Pavel Kouřík, který se v disciplíně TFA umístil v kategorii 18 - 34 let. První místo získal ve své kategorii také v disciplíně Stair run (výběh schodů) a obsadil celkové třetí místo v této disciplíně.

Jeho úspěch pak doplnil stříbrem Antonín Rendl, člen SDH Česká Kubice, který vybojoval druhé místo v disciplíně TFA v kategorii 45 - 49 let.

FOTO: V zoo na Lüftnerce se otevřela nová část expozice Strašidelné sklepení

Úspěchy napříč republikou

Kromě hasičů z našeho kraje bodovali i další. Michal Brousil z HZS Jihočeského kraje si v TFA odnesl zlatou medaili v kategorii 30 – 34 let a Josef Černíček z SDH Jestřabí porazil všechny soupeře v kategorii 50 – 54 let. Páté místo si vybojoval Dušan Pokorný v kategorii 40 – 44 let z SDH Vigantice.

Michal Brousil stejně jako Pavel Kouřík uspěl i v disciplíně Stair run, kde ve své věkové kategorii získal bronzovou medaili. Navíc se rozhodl změřit své síly se soupeři v disciplíně zvané páka, kde získal dvě zlaté medaile v bojích na levou i pravou ruku.

Reprezentovaly také ženy

Ženy vybojovaly na celosvětové hasičské soutěži dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili.

V kategorii 18 – 29 let nedaly soupeřkám příliš mnoho šancí se prosadit, když obsadily příčky od druhého až po páté místo. Eliška Vrbová z SDH Cítoliby si vybojovala stříbrnou medaili a následovala ji Kateřina Vodičková z SDH Rokytnice nad Rokytnou s krásnou bronzovou medailí. Na čtvrté místo se pak probojovala Petra Čaganová z SDH Nižní Lhoty a úspěchy v této kategorii završila Nikol Endlicherová z SDH Kostelany, když obsadila pátou příčku.

Skvěle si vedla i Lucie Bůbelová z SDH Veselá, ta si odnáší stříbro z kategorie 30 – 34 let.

Je jim 97 a více let. S Plzeňany sdílejí vzpomínky, jak osvobozovali Plzeň