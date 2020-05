O prodlouženém víkendu vyjížděli hasiči k ženě, která spadla do studny v Blížejově na Domažlicku.

Záchrana ženy ze studny v Blížejově. | Foto: SDH Blížejov

Podle tamních dobrovolných hasičů spadla do vody poté, co si sedla na prkna, kterými byla studna přikryta. Po příjezdu na místo události jednotka zjistila, že žena i po pádu do pětimetrové hloubky zůstala při vědomí a komunikovala.