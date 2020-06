Lákavé cíle na jeho území představuje prostřednictvím webu turisturaj.cz a katalogu, který bude distribuován převážně v ostatních regionech republiky a je také ke stažení na uvedené webové stránce. Na podporu byl natočen i videoklip, jehož hlavní tváří je herec Karel Zima.

„Museli jsme reagovat na propad turistiky, podle celorepublikových odhadů se oproti loňsku očekává pokles o více než 50 procent. Pro nás by teď mohlo být výhodou, že nemáme žádné památky UNESCO, takže jsme nebyli vystaveni totálnímu propadu jako třeba Český Krumlov. O propagaci našich památek a přírodních scenérií se ale musíme snažit o to víc,“ uvedla náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová.

Katalog je rozdělený do tematicky či geograficky zaměřených kapitol a je cílený na zážitkovou turistiku. „Emoce spojené s turistikou jsou to nejlepší, co přitáhne lidi zpátky,“ pokračovala Bartošová s tím, že vítá i občanské aktivity vedoucí k popularizaci cílů v kraji.

O tom, že má kraj co nabídnout, je přesvědčen Zima, známý i z plzeňských divadel. V klipu účinkuje se svojí rodinou. „I když některá místa znám, byly okamžiky, kdy jsme všichni zírali s otevřenou pusou. Šumava, Plasy, vyjížďka kolem statku Kalec, to je něco neskutečného,“ pochvaloval si Zima, který v Plzeňském kraji plánuje strávit část dovolené.

Tištěný katalog byl vydán v nákladu 10 000 výtisků a bude se dělat ještě dotisk. Investice do marketingové kampaně přesáhla společně s podporou destinačních managementů 4 miliony korun.

Katalog si můžete stáhnout ZDE>>>