U zrodu úklidových akcí byl František Soukup, který při vzpomínce na prví úklid říká, že čas letí jako voda. K čištění lesů ho tehdy inspirovalo setkání se třemi lidmi, když hledal podzemní prostory mezi Teplou a Bezdružicemi. „Zastavil jsem a zeptal se, co dělají. Odpověděli, že se nemohou dívat na tak zaneřáděnou nádhernou krajinu, a proto uklízí. Byli to manželé lékárníci z Bezdružic s dcerou,“ říká pan František, který tuto příhodu pak vyprávěl na schůzi hledačského klubu. Dohodli se, že také něco uklidí a že vyrazí právě na Slatinu. Domluvili se i s hajným, aby přivezl vozík a nepořádek pak odvezl.

František Soukup první úklidovou brigádu natočil. Krátký dokument přinášíme zde:

Zdroj: Youtube

V neděli 15. června 2008 vyrazili do míst v bývalém hraničním pásmu. „Hned jsme se pustili do práce. Do rychlého tempa nás hnaly skoro neviditelné malé mušky, které nepříjemně kousaly. Kdo se zastavil, toho by přímo sežraly,“ dále popisuje hledač první akci a dodává. „Velké množství lahví a sklenic jsme rozbili v pytlích, aby ve vozíku nezabíraly moc místa.“

Po úklidu se rozešli po lese s detektory. „Já jsem narazil na jedno místo, kde detektor přímo řval. Zase smeťák jsem si myslel, ale podíval jsem se, co se tam nachází. Po odhrnutí drnu na mne vykoukly dva zásobníky do samopalu. Po jejich vyndání zkouším, detektor řval stejně dál. Asi je tam samopal. Zase jsem ale vyhrábnul další dva zásobníky. Zkouším a detektor řve pořád. Tímto způsobem jsem pokračoval po dvou zásobnících a naposledy jsem vytáhl jen jeden. Pak detektor zmlknul. Celkem sedmnáct prázdných šrotových zásobníků do samopalu a samopal nikde,“ líčí s tím, že ostatní hledači našli pár drobností. „Za zmínku stojí znak z čepice z doby Rakouska-Uherska, půlka identifikační známky a pěkná rolnička. Jinak nás hřálo vědomí, že jsme lesu úklidem trochu pomohli.“