Houbaři mohou začít jásat. Podle mykologa Luboše Zeleného lze v těchto dnech najít jak hřiby, tak různé druhy holubinek. Rostou nejvíce na okraji smíšených a listnatých lesů a pasek, kde se jim dobře daří.

Jaká je nyní situace s růstem hub v Plzeňském kraji?

Houby sice rostou, ale pořád hodně daleko od sebe. Není to tedy zatím tak, že bychom šli do lesa a nasbírali plný košík. Ale určitě se už dají najít, jenom to nejsou ještě takové ty pravé houbařské žně, na ty si pár dní počkáme.

Kde už je v těchto dnech možné houby najít?

V nedávné době začaly růst v Brdech hřiby kováři, ale objevují se už i smrkové hřiby nebo různé druhy holubinek. V okolí Plzně lze najít celou řadu hub, ale zatím to opravdu není tak, že by rostly všude.

Máte tip na nějaké osvědčené místo?

Pro houby je nejlepší chodit na okraje lesů a pasek, kde je největší množství vláhy, sluníčka a tepla. V současnosti je dobré vyhledávat smíšené nebo listnaté lesy, a to například dubové úseky nebo také březové háje. Smrkové lesy zatím ještě neplodí tolik hub, jelikož jsou hodně zničené po kůrovcových kalamitách a od lesníků. Pro houbu je ale obecně nejlepší střet dvou biotopů a rozhraní dvou úseků, tedy místo, kde roste více dřevin. Mnohé houby nemají moc rády monokulturní lesy. Dobrým tipem v okolí Plzně jsou teď podle mě listnaté háje nad Berounkou nebo oblast kolem Zábělé.

Jaké jsou nyní podmínky pro růst hub ve srovnání s loňskem a jaký je podle vás výhled na letošní léto?

Určitě příznivé, situace je zatím mnohem lepší než loni. Minulý rok touto dobou jsme byli na hranici všech možných druhů sucha. Letošní červen je pro růst hub velmi dobrý a stejně tak podle mého názoru výhled na celé léto. Optimálně kdyby se ještě oteplilo tak na 25 stupňů. Ale už nyní to vypadá, že začátek prázdnin bude pro růst hub opravdu dobrý. Druhá sezona pro růst hub obvykle přichází na přelomu července a srpna a poté někdy v průběhu září. Ale samozřejmě záleží na srážkách. Uvidíme, co s houbami udělá léto, ale myslím si, že se máme všichni na co těšit.

Máte nějaké své oblíbené místo, kam se vracíte na houby?

Mám velmi rád Český les, to je pro mě srdeční záležitost. Jsou tam krásné porosty, jezdím tam většinou na podzim. Co se týče Plzeňského kraje, tak tady se mi líbí asi nejvíce jižní Plzeňsko, polesí Vysoká nebo šťáhlavské polesí okolo zámku Kozel, které je houbaři hojně vyhledáváno.