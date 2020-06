Rozdělení rodin na hřbitově se obávají někteří Klatované, které vyděsilo prodloužení tlecí doby na 20 let. Někteří se bojí, že budou muset kupovat nové hroby. Tlecí doba se v kraji liší, v plzeňských Doudlevcích je dokonce 40 let.

„Zjistila jsem to při návštěvě hřbitova a docela mě to vyděsilo, protože naše rodina pohřbívá do hrobu. Když někdo zemře kratší čas po sobě, budu muset koupit nový hrob. Nejsmutnější je, že by se naše rodina rozdělila,“ postěžovala si žena z Klatov.