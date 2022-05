„Jde o jediné místo v západních Čechách, kde film natáčíme. Toto místo jsme vybrali kvůli jeho jedinečnosti, je kouzelné, jako z pohádky. Je ale postavené na černo, řešili jsme to i s místními orgány, že je v pořádku, že to spálíme. Jestli to někoho mrzí, omlouvám se, ale chatka by se zbourala stejně, takto aspoň bude navždy připomenuta skrze film,“ řekl Deníku producent snímku Tomáš Michálek.

Filmaři to při natáčení uprostřed řeky neměli snadné. „Musí se jezdit na lodích, bouda je na pilíři, musíme se tam dostávat po žebříku, což s technikou není jednoduché. Navíc nám situaci komplikuje déšť, museli jsme kvůli němu měnit i kostýmy,“ potvrdil vedoucí natáčení Tomáš Pertold.

V Božkově se začíná stavět tunel pod novou železniční tratí. Podívejte se

„Já s Javorským jsme lodičku nezatížili, ale tři komparzisti ji včera potopili, jeden vypadl do vody. Když jsou lidi na vodě, nesmí být tlustí,“ smál se při čekání na záběr David Prachař.

Ve snímku na motivy oceňovaného románu Jáchyma Topola představuje pouličního herce, který se po letech kočovného života po Evropě vrací domů s partnerkou (Tatiana Vilhelmová), synem Eliášem (Jaroslav Cuhra) a malým miminkem. „Točíme v Čechách i na Slovensku, i když se to odehrává na Sázavě, a to v současnosti. Na tomto místě bydlí Šupina, můj kamarád z dětství, jehož hraje Vláďa Javorský. Spolu s ním a s dětmi z domku utečeme a pak ho místní zahrádkáři, jimž jsme ukradli nějakou kedlubnu, zapálí,“ prozradil Prachař.

Dodal, že u srubu na pilíři se budou točit jen exteriéry. „V Klecanech máme v ateliéru postavenu stejnou boudu, kde to točíme, protože tady by to nešlo,“ vysvětlil s tím, že pohyb ve staré chaloupce je nebezpečný a navíc uvnitř může být jen omezený počet lidí. S prací Jáchyma Topola se setkal již při divadelní adaptaci jeho románu Noční práce. „Noční práce, co jsme dělali v Národním divadle, a román Citlivý člověk, jsou si v něčem podobné,“ uvedl s tím, že je spojují lidé, žijící tak trochu mimo konzumní společnost, kde se vše měří ekonomickými úspěchy. Jsou proto tak trochu považováni za outsidery.

Na improvizaci ve vzduchu nespoléhám, říká Petr Kopfstein

Poté ale již musel nastoupit s Javorským, Cuhrou a režisérem Tomášem Kleinem do loďky a vydat se ke srubu, aby natočili scény, předcházející zapálení chatky. Pak již následovalo finále několikadenního natáčení. Pyrotechnici vše nachystali pod dohledem hasičů a chaloupka byla zapálena. V budoucnu ji nahradí lávka, která spojí oba břehy a bude součástí cyklostezky.

Do Plzeňského kraje brzy zavítají další filmaři. „To, co vidíme, rozhodně není poslední letošní natáčení u nás, čeká nás řada zajímavých titulů. Mohu zmínit film Amerikánka režiséra Viktora Tauše, v Plzni bude o Vánocích známý dokumentarista Vít Klusák natáčet svůj krátký hraný debut. V Brdech teď končí natáčení Krále Šumavy,“ uvedl některé z příkladů David Brabec z Regionální filmové kanceláře Plzeňského kraje.