Mimořádnou příležitost nahlédnout do jindy nepřístupných provozů měli v sobotu návštěvníci sadů v Nebílovech na jižním Plzeňsku. Několik stovek lidí si prohlédlo sušárnu a moštárnu vybavené moderními technologiemi. Přímo na místě mohli také ochutnat sušená jablka i mošt s příchutí skořice.

Návštěvníci si v Nebílovech mohli prohlédnout sušárnu. | Video: Veronika Krátká

Lidé proudili do areálu sadů už od rána. Rušno bylo i v podnikové prodejně. Většina návštěvníků spojila prohlídky provozů s nákupem jablek a dalších farmářských výrobků. A také se snídaní, mnozí neodolali vůni čerstvé kávy a vystaveným zákuskům. „Den otevřených dveří pořádáme počtvrté jako zpestření pro zákazníky. Chceme jim ukázat, jak se vyrábí naše produkty. Největší zájem bývá o moštárnu, kde lidé vidí, jak se vyrábí mošt, a hned z linky můžou ochutnat. I když dnes není ideální počasí, návštěvníci si k nám našli cestu,“ říká vedoucí sadů Jana Zikmundová, která si jen na malou chvíli odskočila od pokladny v zaplněné prodejně.

„Jablíčka vložíme do násypky, pak to jde přes vanu s vodou, já je ještě ostříkám hadicí a vyhodím ta špatná. V drtičce se potom mačká šťáva, odtud jde do tanku a pasterizuje se při 80 stupních. Mošt pak linka zváží, a když je v sáčku pět litrů, tak to vypne a zašpuntuje. Sáček s moštem vložím do krabice a jde k zákazníkům,“ popisuje skupince návštěvníků výrobu moštu na moderní nerezové lince Anna Dubská. Dnes zařízení zpracovává odrůdu Idared, mošty se tady ale vyrábějí i z několika odrůd současně. „Tohle je mošt se skořicí. Lidé mají nejradši jablečný mošt nebo jablko s hruškou. Ale nabízíme i jablko se zázvorem, limetkou, mrkví nebo červenou řepou,“ uzavírá Anna Dubská. Pětilitrové balení moštu s červenou řepou si z prodejny odnášejí manželé Sedláčkovi z Plzně. „Červená řepa je zdravá, mošt tady kupujeme pravidelně. Vždycky si odtud odvážíme i ovoce a zeleninu,“ usmívá se Josef Sedláček.

Zdroj: Veronika Krátká

Z moštárny procházejí návštěvníci do prostor, kde se jablka suší. „Nejlepší odrůda na sušení je Topaz, ta je kyselejší a větší. Dnes tady máme Golden, ta je také dobrá,“ vysvětluje obsluha sušičky Dominika Turečková. Jablka upevňuje do stroje, který ovoce oloupe, odstraní jádřince a nařeže na plátky. „Plátky rozkládáme na síta, dáváme na vozík, kam se jich vejde 30, a vezeme do sušárny v zadní části provozu, kde se topí peletami vyrobenými z odpadu z obilí. Sušíme sedm hodin na 70 stupňů, čas a teplota ale záleží na tom, jestli je ovoce tvrdší nebo měkčí. Když zpracováváme švestky nebo třešně, trvá to déle. Jablíčka pak skladujeme v barelech, aby nenavlhla, a pak je ručně balíme,“ uzavírá Dominika Turečková. Sušárna během dne otevřených dveří lákala hlavně děti, které si zkoušely klást plátky jablek na síta a nenechaly si ujít ani ochutnávky hotových křížal.