Zdroj: Roman Cichocki

Na výběr je z mnoha druhů a velikostí. Kdo chce malý strom, dostane ho. Kdo chce pětimetrový, dostane ho též. Chcete stromek v květináčích? Není problém. I tady ale platí, že těsně před Štědrým dnem už nebudou mít takovou nabídku jako nyní. V úterý 13. prosince bylo stále z čeho vybírat. Ceny jsou různé. Stromky na trhu jsou rozdělené podle druhu. Smrky nejlevnější, jedle nejdražší. Cena začíná na 16, respektive 25 eurech za metr dle druhu. Končí pak na 45 a 70 eurech za třímetrové stromy.

"Jedle jdou na odbyt nejvíc. Zákazník si vybere strom, já ho změřím dřevěnou tyčí, na které jsou ceny. Čím vyšší, tím dražší. Poté kmen na požádání upravím strojově tak, aby se vešel do stojanu. Zabalení si lze vybrat do sítě či do igelitu pro ty, co vozí stromek uvnitř auta. V týdnu je tu větší klid, o víkendech je větší frmol," říká jeden ze zaměstnanců trhů. V přilehlých obchodech nabízejí nepřeberné množství vánočních ozdob a doplňků. Ti nejmenší tu najdou hned dva dětské kolotoče či neuvěřitelně dlouhou dráhu modelářů s mašinkami, nádražím, krajinou a domy propracovanými do nejmenších detailů. Bohaté je občerstvení: od bratwurstů až po bramborový salát s řízkem. Svařák stojí čtyři eura, teplý čaj je pro návštěvníky trhů zdarma. Neplatí se zde ani vstup ani parkovné. Míst na třech parkovištích je dost.

Jen o pár desítek metrů dál je soukromý prodejce, který má farmu se stromky. I tam zastavuje mnoho lidí. Mají jistotu, že stromek dlouho vydrží. Poté si ho mohou uříznout nebo požádají prodejce.

„Jezdíme pro stromek do Wohlhausenu každý rok. Jsou nádherné, krásně provoní celý byt a vydrží až do konce ledna bez opadávání jehličí. Čím dřív přijedete, tím je lepší výběr," říká Pavel Holan z Kraslic. Trhy jsou otevřené každý den od 10 do 18 hodin a to až do 23. prosince.