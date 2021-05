Filmaři tehdy zhruba čtrnáct dnů natáčeli záběry do českého filmu režiséra Jiřího Stracha Vrásky z lásky s Jiřinou Bohdalovou a Radkem Brzobohatým v hlavních rolích. Vedle Sušice a okolí, Kolince, Železné Rudy, Hartmanicka a dalších míst se natáčelo i v Chudenicích. Do tohoto městečka se tak filmaři vrátili po 77 letech.

V Chudenicích se natáčelo v bývalé zámecké zimní zahradě, která se proměnila v jídelnu. V prvním patře vznikly pokoje obyvatel domova důchodců, kancelář a ordinace. Ve filmu si zahrálo v komparzu opravdu pár místních, kteří ztvárnili klienty domova důchodců.

Jako komparzista si ve filmu zahrál také Ludvík Pouza, který na setkání s Jiřinou Bohdalovou dodnes rád vzpomíná. "Bylo to milé setkání. Pamatuji si, že tam byl hrozný šrumec, ale všichni věděli, co mají dělat. Jakmile přišla do místnosti Jiřina Bohdalová, tak se všichni usmívali a vládla dobrá nálada. Povídala si s hereckými kolegy, ale s námi komparzisty. Mluvila o zážitcích z natáčení, o vaření i o rodině. Bylo veselá a příjemná. Setkání s ní byl pro mě velkým zážitkem," zavzpomínal Pouza, který byl oslavenkyni popřál hlavně hodně zdraví a ještě mnoho rolí.