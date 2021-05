"Strašně se těším, už potřebuji tvořit. Zákaznice volaly až tento týden, protože se pořád nevědělo, jak to s námi bude. Rezervace mám na celý další měsíc," řekla kadeřnice.

"Tento týden jsem dělala kompletní inventuru barev, objednávala materiál a samozřejmě uklízela celé kadeřnictví, aby bylo vše naleštěné a připravené. Uzavření jsme od konce ledna, další uzavírku kadeřnictví bych už asi neustála," uvedla dále.

Původně vláda rozhodla o tom, že povinný bude pouze profesionální test z odběrového místa. "Nejprve platilo, že testy z práce nebo školy platit nebudou. Dnes je to zase jinak. Testy z práce mít lidé můžou anebo si mohou udělat samotesty přímo v salonu, kdyby to před tím nestihli. Že člověk test podstoupil pak prokáže potvrzením ze zaměstnání nebo čestným prohlášením. Každého zákazníka musíme evidovat. Je to samozřejmě velké zdržení. Lidí ostříhám tak polovinu, než normálně," vysvětlila Dočekalová.

Antigenní test bude platný 72 hodin od odběru, PCR test sedm dní. Lidé očkovaní, kteří mají 14 dní od poslední dávky, nebudou muset mít test, stejně jako ti, kteří v posledních 90 dnech prodělali nemoc covid-19. Ve službách bude fungovat režim jeden zákazník na jednoho obsluhujícího. "Za chvíli se podle mého názoru ale zjistí, že to nefunguje, a vláda to zase změní," uzavřela kadeřnice.