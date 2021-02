Ministerstvo zdravotnictví nevylučuje, že v regionu přistoupí k uzavření některých okresů, tak jako se stalo minulý týden na Chebsku a Sokolovsku.

Podle hejtmanky Ilony Mauritzové je situace natolik vážná, že nemocnice začaly převážet pacienty do jiných krajů. „Nemocnice v našem kraji už nemají kapacitu přijímat další covid pozitivní nemocné. Všichni noví pacienti jsou převáženi do jiných nemocnic v republice, primárně do nemocnice Motol. V této souvislosti omezují další běžnou péči,“ informovala hejtmanka s tím, že zdravotnictví v kraji už nedokáže všem nemocným poskytnout adekvátní péči. „Podíl britské mutace u nově pozitivních pacientů je téměř 80 procent. Za pondělí přibylo 1135 covid pozitivních pacientů, což je nejvíce ze všech krajů. Od soboty zemřelo 49 covid pozitivních pacientů,“ uvedla.

Ministerstvo zdravotnictví rovněž zvažuje uzavření nejvíce zasažených okresů v kraji. „Nejzazším rozhodnutím by mohlo být uzavření celého kraje. Mrzí mě, že se sama dozvídám tyto informace z tiskové konference ministra zdravotnictví,“ řekla Mauritzová a dodala, že na podobný scénář upozorňovala již minulý týden při debatách o nouzovém stavu. „To je tím důvodem, proč jsme se jako kraj k jeho ustavení přihlásili,“ uzavřela.

To, že vláda v minulých dnech jednala o uzavření některého z okresů, připustil i ředitel Krajské hygienické stanice (KHS) v Plzni Michal Bartoš. Jméno okresu, který má k uzavírce nejblíž, ale neprozradil. „Nebudu to komentovat, ale ve hře to bylo. V tuto chvíli nemám informace, že by se k uzavření přistupovalo, a pokud by se tak vláda rozhodla, je to její právo. Bavili jsme se o tom, že bychom situaci vyhodnotili s odstupem jednoho až dvou dnů,“ sdělil Bartoš.

Dle dat ministerstva zdravotnictví je nejhorší situace v okrese Tachov. Ten je zároveň čtvrtým nejpostiženějším regionem v republice. Na sto tisíc obyvatel tam připadá 1026 nakažených.

O tom, že by uzávěra hrozila na Tachovsku, však neměl ve středu odpoledne informace starosta Tachova Ladislav Macák. „Nikdo nám nic oficiálního, ale ani neoficiálního k uzavření okresu a případným jiným opatřením nesdělil,“ řekl Deníku s tím, že to je poslední dobou v komunikaci s vyššími orgány běžný stav. „Také čekáme na konkrétnější informace, ale je pravda, že podle dostupných dat a údajů na tom Tachovsko vůbec není dobře a takový krok by se dal očekávat,“ doplnil Macák.

Šéf hygieny Bartoš také upozornil na to, že se epidemiologický stav od předešlého týdne rapidně zhoršil. „Minulý týden jsme měli v kraji zhruba 600 až 700 nakažených za den. Teď je to dvojnásobek. Čísla jsou strašná. Jestli se to bude v dalších dnech opakovat, tak si dovedete představit, kolik lidí může být potenciálně nakaženo a my je nezachytíme,“ vysvětlil ředitel.

Firmy na opatření kašlou

V nejpostiženějších částech kraje se tak plánují další protiepidemická opatření. „Apelujeme na zaměstnavatele a řešíme přes hospodářskou komoru a podobné instituce, aby se ve fabrikách hlásily kontakty. Holým faktem totiž je, že někteří zaměstnavatelé na to kašlou, a dokonce svým zaměstnancům výslovně zakazují, aby kontakty hlásili. Takto se s covidem bojovat nedá,“ neskrýval rozhořčení ředitel.

Dodal také, že s armádou vyjednává pomoc při testování. „Musí se zintenzivnit, chceme, abychom v nejpostiženějších částech okresů měli co největší protestovanost,“ oznámil.

Zda by regionu uzávěra pomohla, není podle něj jednoznačné. „Pomoci to může a nemusí. Záleží hlavně na tom, zda to budou lidé dodržovat a jakým způsobem jsme schopni to reálně vymoci, nicméně v boji s covidem to určitě neuškodí. Otázkou ale je, zda prostředky na to vynaložené budou úměrné tomu, co to případně přinese. Jestli se ale mají od pondělí otevřít obchody, tak Pán Bůh s námi,“ uzavřel Bartoš.

K dodržování pravidel vyzval Plzeňany také primátor Martin Baxa. „Pokud nebudeme dodržovat základní nastavená opatření, není šance na zlepšení situace a bude to opravdu zlé. Mám reálnou obavu, abychom se nedostali do stavu, kdy náš systém nebude již kapacitně schopen poskytnout všem vážně nemocným potřebnou péči,“ řekl Baxa.