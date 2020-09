Akce mají zvláštní atmosféru, kterou jinde nezažijete. Jejich duchovním otcem je Karel Týzl, který je v podstatě vymyslel a zároveň pořádá, a to pod hlavičkou obce, ve které dělá starostu.

Karle, jako organizátor hudebních akcí připravujete program z různých žánrů a pro různé generace. Ale je nějaká muzika, kterou nemusíte? Jestli vůbec nějaká taková je?

Doma bych si určitě nepustil nějaké ty tvrdší odrůdy metalu, jako je trash, death a podobně. To mě nikdy moc neoslovilo, i když jsem vyrůstal na hardrockové vlně sedmdesátých a osmdesátých let. Tahle muzika mě bavila a baví i nadále. Ale ta odnož tvrdšího metalu, to ne.

Vidíte, já jsem po padesátce zjistil, že se mi zrovna tyhle tvrdší metalové odnože líbí…

To jsem si všiml (úsměv)… A pak bych si určitě nepustil dechovku, i když jí vydržím poslouchat. Ale spíše velký bigbandový orchestr, který naživo zní úplně jinak.

Když zabrousíme do vaší hudební minulosti - jste muzikant? Nebo byl jste muzikant?

Muzikant… To bych ve spojení se mnou asi ani nevyslovoval (úsměv). Když mi bylo tak šest let, rodiče vymysleli, že bych mohl na něco hrát. Tak se vybrala harmonika, na kterou jsem hrál. Měl jsem učitele, který hrál na klávesovou harmoniku. Líbilo se mi to, jen jsem nesnášel stupnice. A pak mi vadilo, že jsem musel každý den trénovat a ostatní kluci lítali venku. Protože mojí druhou láskou je fotbal. A já místo toho musel mačkat ty klapky. Když jsem hrál normální písničky, tak mě to celkem bavilo, ale když bylo třeba trénovat stupnice… Když jsem nastoupil do školy do Bezdružic, tak jsem chodil do lidušky (dnes ZUŠ - pozn. aut.). Kluci nosili tašky přes rameno, já také, ale ještě k tomu na vozíčku harmoniku… S pubertou pak převážil fotbal. Ale harmoniku pořád ještě doma mám.

A dokážete si někdy ještě zahrát?

Jo, občas dostanu takové zimní depréze, jak říkal pan Hrušínský, tak si zahraju. Ale sám v místnosti.

Do hospody byste s tím šel?

Nikdy (smích). Mezi muzikanty se v žádném případě nepočítám.

Jak vedly tedy dál vaše kroky s muzikou a kulturou vůbec?

Tady na Tachovsku to byla s živou muzikou vždycky spíše taková bída. Zábavy tady byly spíše dechovkového charakteru. Do střední školy jsem chodil v Křimicích a tam jsem se setkal s kluky z jiných míst, kde to bigbíty žilo. Začal jsem se o muziku zajímat více, sháněl jsem desky… Zlom ale nastal v době po revoluci, kdy jsem byl aktivní člen tělovýchovné jednoty a tady v obci byla docela nuda. Někdo dostal nápad, abychom si udělali něco pro sebe, třeba nějaké diskotéky. A protože věděli, že muziku mám rád a sbírám desky, tak jsme se domluvili s provozovatelem tehdejší kavárny Staré lázně a tam jsem udělal svoji historicky první diskotéku, kterou bych snad ani diskotékou nenazval, protože to bylo tak amatérské… Ale v té době nás to bavilo, lidé začali chodit. Mě to čaplo, já jsem se začal vybavovat, zlepšovat technické vybavení a snažit se, aby to mělo hlavu a patu. Lidé chodili. No a mezitím jsem se dostal na pozici starosty a střetl jsem se s tím, že obec kulturu nedělala žádnou a jediné, co bylo, že přispívala finančně na letní koncerty v amfiteátru pro lázeňské hosty. Pro domácí strukturu lidí to ale moc nebylo. V podstatě bych řekl, že to odstartoval Honza Vyčítal.

Jakým způsobem?

V době kdy lázně slavily 200 let, řekli jsme si, že to nemůžeme jen tak přejít a jako obec jsme uspořádali koncert Honzy Vyčítala v nedokončeném kulturáku. Koncert byl téměř vyprodaný, přes tři sta lidí, povedl se. A to byl ten impuls, který všechno nastartoval.

To byla tedy taková předzvěst Lázeňské struny…

Ano, my jsme to označili jako Lázeňská struna 1.

Když se ještě vrátím k období předtím, máte představu, kolik těch diskoték jste odehrál? Nebo ještě dnes se občas k tomu vrátíte?

Dnes už spíše výjimečně, třeba na Silvestra, nebo pro fotbalisty. Snažil jsem se to nějak dát dohromady, myslím, že diskoték bylo více než tři sta.

Začal jste pak Lázeňskou strunou, jak se nabalily další festivaly jako Švihák, Šrapnel a další? To byly vaše nápady, nebo i na základě požadavku lidí?

Spíše jsem tak nějak vycítil, co by mohlo ještě být.

Vlastně každý ten festival je žánrově trochu jiný…

Přesně. Ten cíl byl takový, aby to nebylo jen něco, co se vyloženě líbí mě. Ale musím říct, že za tu dobu jsem si hodně rozšířil obzor a pro mě je teď nejdůležitější to muzikantství. Není úplně důležitý styl té hudby, žánr, ale prostě jak muzikanti k tomu přistupují, co do toho dají. To je z té muziky cítit.

Je to cítit i z té skladby účinkujících. Mám muziku také rád a cítím, že u vás hraje roli především ta atmosféra, osobnost, ne jméno…

Tak, tak. Jsem docela rád, že ty odezvy jsou takové, že lidé to cítí podobně, což je nádherná odměna. Abych se ale vrátil k tomu, jak to vznikalo - chtěl jsem, aby to bylo pestřejší, aby to zaujalo co nejpestřejší publikum. Vznikl tedy Revival fest, který se postupně stal nejnavštěvovanější akcí. Přece jen rock je v našich končinách nejrozšířenější hudební styl. I když revival je řadou muzikantů odsuzovaný žánr. Na druhé straně ale dělají revival špičkoví muzikanti, kteří si tím třeba řeší to, že mají rádi nějakou muziku a chtějí si ji zahrát. Proto se snažím vybírat takové revivaly, které muziku dělají z lásky k těm svým vzorům. Musí tam být to srdce.

Akce u vás, ať už to jsou ty tři hlavní festivaly, nebo koncerty pod pergolou, nebo mimo sezonu v Panteonu, už se staly pojmem. Mám v Tachově kamarády, kteří sem jezdí a jezdí sem rádi, ale určitě nejen z Tachovska sem jezdí lidé rádi. Čím to je, jak si to vysvětlujete vy?

Nevím, samozřejmě už jen atmosféra lázní je taková jiná, neokoukaná, nejsme ledajaká vesnice. Je tu cítit něco jiného, asi to nějak může působit. I to, že se tu nabízí řada dalších možností, nejen festival. Slyšíme to i od muzikantů, kteří také vnímají pohodovou atmosféru. Pak si člověk řekne, že to má smysl.

Určitě jste poznal už spoustu muzikantů. Zklamal vás třeba někdo? Ale nemusíme jmenovat…

Taky, určitě. Vyloženě nějaký hrozný problém si nevybavuji. Spíše mě někdo zklamal lidsky, ale nebylo to něco, co by mě odradilo. Ale to je asi normální.

Naopak je někdo, z koho jste nadšen, kdo by sem začal jezdit i mimo svoji hudební produkci?

Možná trošku z jiné branže - obrovsky se do Konstantinek zamiloval humorista Oldřich Dudek, který tu byl jednou na výstavě a od té doby sem jezdí několikrát za rok. Ale zaregistroval jsem, že i někteří muzikanti si sem občas udělají výlet, protože se snažíme, aby byla pohoda nejen při vystoupení, ale aby se tu cítili všeobecně dobře.

Často tady vystupuje třeba kapela Švihadlo…

(úsměv) To už je dnes ale trošku z jiného důvodu. Do toho mě dostaly děti, které řekly, že je třeba pozvat také někoho pro jejich generaci. V té době jsem je celkem neznal. A když tu asi v roce 2008 odehráli první koncert, byl docela povedený, příjemný… A časem se stalo, že jsem si za manželku vzal paní, která s nimi zpívá. Takže pro mne je muzika i v tomto osudná. Našel jsem ženu, která má stejné koníčky, máme si o čem povídat…

Vizitka:

4. 3. 1962

Střední zemědělská škola Křimice

pracoval u lesů, v různých profesích, od údržbáře přes správce majetku, nyní starosta

podruhé ženatý

dvě děti

tři vnoučata