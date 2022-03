Více informací o festivalu i jednotlivých instalacích a mapku najdete ZDE>>>

„Rok 2022 je nejen pro festival BLIK BLIK, ale i pro samotnou kulturu, restartem. Otevírá možnost přistoupit k dramaturgii a produkci nově a začít se na umění dívat jako na velmi důležitou část života města, která mu dává přidanou hodnotu. Více než kdy dřív organizátoři cítí potřebu propojit jednotlivá odvětví kultury do větších celků, které otevírají nové možnosti spolupráce. Po ročnících konaných na Lochotíně, Roudné či Slovanech se festival vrací do centra Plzně, aby propojil důležitá kulturní místa na cestě vedoucí od Náměstí Republiky, skrz Šafaříkovy sady, Korandův sbor, Denisovo nábřeží a plzeňskou Papírnu do areálu DEPO2015,“ popisuje dramaturgii letošního ročníku festivalu Jiří Suchánek, ředitel kulturní a kreativní zóny DEPO2015, která BLIK BLIK pořádá.

Na instalace v katedrále sv. Bartoloměje a v budově Korandova sboru, kde bude ve světové premiéře umístěn unikátní hudební nástroj Laserum ovládaný pomocí laserových paprsků, je potřeba zakoupit vstupenky. Ostatních třináct světelných uměleckých projektů bude přístupných zdarma.

Vstupenku bude nutné zakoupit také na součást doprovodného programu - zbrusu nové představení Camera Obscura plzeňské umělecké skupiny Žongléros Ansámbl. V něm se snoubí prvky akrobacie, nového cirkusu a světelného umění a během festivalu promění ve čtyřech reprízách Autobusovou halu v DEPO2015 v jeden velký světelný zážitek. Vstupenky na interiérové instalace i doprovodný program lze zakoupit předem v síti Plzeňská vstupenka.