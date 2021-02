Proto žádá čtenáře Deníku, jestli mají nebo vědí, kdo by mohl mít dobové fotografie či historické plánky, aby je poskytli. Věří, že takové dokumenty mohou přispět k objasnění situace.

V Mohyle jsou pochovány oběti války exhumované z hromadných hrobů na Tachovsku. „Tehdy po válce to řídil tachovský stavitel Jan Kříž. Nebyl to hromadný hrob, ale byl to pěkný a zajímavý hřbitov. Každá oběť byla v rakvi a rakve byly v několika půlkruzích uloženy kolem tělesa Mohyly. Nad rakvemi byly dřevěné náhrobky, na kterých byl křížek a nějaké číslo,“ říká laický badatel Soukup s tím, že roky jsou na Mohyle pořádány vzpomínkové akce, ale na údržbu hrobů se zapomnělo.

„Když uhnily v šedesátých letech dřevěné náhrobky, prostor nad rakvemi zarostl. Nyní na Mohyle probíhá velká rekonstrukce, ale neexistují žádné dokumenty o rozložení rakví ani fotky, kde by byly vidět dřevěné náhrobky. Pokud nějaké fotky nebo plánky máte, prosím, poskytněte je,“ dodává.

Dobové snímky nebo dokumenty či informace je možné poslat na adresu redakce redakce.tachov@denik.cz nebo přímo na soukup.fr@email.cz