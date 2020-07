Kemp se rozkládá na břehu řeky Otavy, je rozsáhlý a lidem nabízí velký výběr ubytování včetně možnosti stanování a příjezdu s karavanem. „Kemp je nejstarší v České republice, funguje již 60 let. K ubytování nabízíme plně vybavené bungalovy se sociálním zařízením, nové sruby, chaty dvou, tří, čtyřlůžkové a máme i osmilůžkové, takže si lidé mají z čeho vybírat,“ uvedla provozovatelka kempu Jitka Burešová.

Dle jejích slov tam jezdí hodně návštěvníků pravidelně, vrací se tam opakovaně, což potvrzuje i Renata Bohatcová z Prahy, která tam právě tráví svoji dovolenou, a ne poprvé. „Moc se nám tady líbí, jezdíme sem už několik let. Líbí se nám celý kemp, asi bychom tady nic neměnili. Jsme tady moc spokojení, ubytování je pěkné,“ řekla Bohatcová.

PŘÍZNIVÉ CENY

Lidé v kempu nezůstanou ani o hladu. Je tam kiosek se základními potravinami, restaurace s terasou a navíc i kiosek u přírodního koupaliště, které je součástí kempu. I tuto nabídku si strávníci chválí. „Dá se tady dobře najíst, mají pěkné porce za příznivé ceny, takže chodíme na obědy i večeře. Když je pěkné počasí, uděláme si i ohýnek u chaty,“ zhodnotila Bohatcová s tím, že mají kemp oblíbený kvůli tomu, že se z něj dá jezdit na různé výlety na Šumavu, do okolí na hrady, mají už i svá místa, která mají rádi a navštěvují je pravidelně.

Hluboko do kapsy tam nesáhnete ani za ubytování, které se tam pohybuje dle typu ubytování od 280 do 750 Kč za noc za chatku.

Kemp už má za sebou dlouhou historii, ale majitel se ho snaží neustále opravovat a renovovat, aby si udržel klientelu a lidé tam jezdili rádi. „Byly vystavěny nové sruby, letos prošly renovací bungalovy, kde se dělaly nové sprchové kouty, opraveny byly sprchy a toalety a vystavěna byla umývárna nádobí,“ uvedla Burešová.

V kempu může ubytování nalézt 220 osob v chatkách a bungalovech. Pokud lidé dávají přednost vlastnímu stanu či karavanu, tak pro ně je tam 160 míst s možností elektrické přípojky. Řeka Otava se v kempu rozděluje a vytváří ostrůvek, na kterém je možnost ubytování v chatkách nebo vlastním stanu. I tam je hřiště, toalety a umývárny.

Líbí se tam i dětem. „Je to tady super. Nejlepší je tady ta řeka. Stavíme s klukama různé pyramidy z kamenů. Když je teplo, tak se i koupeme. Můžeme si zahrát i fotbal, je tu hodně místa,“ řekl jedenáctiletý Tomáš, který zrovna směřoval za kamarády, aby je vytáhl z postele.

Součástí kempu je i dětské hřiště a velkou výhodou právě pro výlety je i to, že kousek od kempu je autobusová zastávka.

Jediné, co by mohlo překazit dovolenou v tomto kempu, jsou prudké přívalové deště, které by rozvodnily řeku, což už kemp také nejednou zažil.