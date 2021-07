Cvičitelka Mirka Zámečníková z Klatov oslavila v uplynulých dnech padesáté narozeniny a protože jí nebaví sedět u chlebíčků, rozhodla se pro netradiční oslavu – sportem.

Mirka Zámečníková z Klatov. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Akce se bude konat 31. července na Kolonádě v Klatovech. „Pětadvacet let cvičím a hýbu se, takže je pro mě oslava padesátky jasnou výzvou nesedět někde za stolem plným jídla. Navíc mi za těch 50 let vstoupilo do života tolik lidiček, že bych je těžko dala dohromady. Takže jsem vymyslela 50 km pohybu,“ řekla oslavenkyně.