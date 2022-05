Dle jejích slov do mažoretkového sportu covid příliš nezasáhl, počet soutěžích je stále velký a tak jsou s účastí velmi spokojeni. „Počty jsou velké, přihlásilo se nám velké množství dětí, takže jsme moc rádi, že je covidová nijak neovlivnila a vrací se nám zajetých kolejí. Je to paráda, protože v sobotu máme 104 vystoupení a v neděli 68,“ sdělila Janoušková a dodala, že v Klatovech jde o druhé kvalifikační kolo, kdy první se konalo v Holešově, a děvčata se z nich nominují na mistrovství České republiky do Ronova nad Doubravou, které bude 4. a 5. června.

