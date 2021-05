I přes neustávající déšť se klatovští vojáci připojili k Běhu pro válečné veterány okolo republiky 2021. Hranice ale museli vyměnit za trasu po Mercandinových sadech v Klatovech.

Běh vojáků za veterány | Video: Deník/Daniela Loudová

Jde o celonárodní charitativní běh na podporu válečných veteránů a Vojenského fondu solidarity Běh pro válečné veterány okolo republiky, do kterého je zapojen i 142. prapor oprav Klatovy. „Běh byl odstartován v 8.05 hodin 8. května, v den, kdy si připomínáme 76. výročí ukončené druhé světové války. Běh potrvá až do 25. května. Původní záměr organizátorů bylo symbolicky běžet po českých hranicích a uběhnout štafetově 1800 km. Náš prapor měl úsek z obce Rybník do Srní, čili úsek cca 105 km. Kvůli šíření nemoci covid-19 však z původního plánu sešlo a vojáci běží, stejně jako vloni, na svém útvaru a v jeho okolí,“ uvedl vrchní praporčík 142. praporu oprav Klatovy Vít Holub.