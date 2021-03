Tento krok se přeci jen na konci roku uskutečnil, ale nemělo to na Klokánek tak velké následky. I tak ale zařízení potřebuje pomoci.

„Jsem velice ráda, že janovický Klokánek může dál fungovat a pomáhat dětem, které to potřebují. Rok 2020 byl pro všechny zaměstnance velice náročný. O některé skvělé kolegyně jsme bohužel přišli, ale podařilo se nám celou situaci ustát, za to jsem moc ráda a děkuji všem, kteří vydrželi. Také bych chtěla moc poděkovat všem, co nás podpořili z řad široké veřejnosti, ale i firmám, které nás podporují, protože bez nich by to nešlo. Moc si toho vážím,“ řekla Deníku ředitelka janovického Klokánku Alena Jandová.

Klokánek bude fungovat stejně, jako tomu bylo dosud. „Smlouvu máme na dobu neomezenou a spolupráce s novým majitelem je úžasná. Kupoval budovu s tím, že chce dělat něco prospěšného a Klokánek jej nadchnul,“ řekla ředitelka FOD Hana Kupková.

Nebylo nutné ani snižovat kapacitu zařízení, prostoru mají stále dostatek, dokonce i více, aby byli přichystáni na novelu zákona. „Dlouhodobě máme kapacitu na 12 lůžkách, což odpovídá třem bytům, s novým majitelem jsme se domluvili na pěti bytech, tedy kapacitě 20 lůžek, které jsou i zmiňovány v novele zákona. Ten by měl ponížit totiž kapacitu ze současných možných 28 lůžek na 20. Proto jsme se tedy na zmiňovaných pěti bytech s novým majitelem domluvili,“ vysvětlila ředitelka FOD.

Dle jejích slov je zažehnaná i finanční krize, ale doufá, že bude v letošním roce schválena novela zákona o sociálně právní ochraně dětí. „Prvním čtením tato novela již v poslanecké sněmovně prošla. Ke druhému čtení se sněmovna nedostala. Pevně věřím, že se to povede a bude nastaveno správné financování těchto zařízení, nejenom zařízení Klokánek,“ uvedla Kupková.

I když jsou vyřešeny starosti ohledně prodeje, přeci jen Klokánek jedna věc stále trápí, což už zmiňovala i jeho ředitelka. Hledají nové tety či strýce, kteří by se o děti starali. „Jde o týdenní střídání směn, kdy zaměstnanec je celý týden v Klokánku a pak má celý týden volno. Hledáme lidi, kteří mají kladný vztah k dětem, umí jim nejen uvařit a vyprat, ale také se jim věnovat tak, aby se zdokonaloval jejich přirozený vývoj. Vzdělání si následně mohou tyto zaměstnanci u nás doplnit na naše náklady, v rámci námi pořádaného kurzu pracovníka v sociálních službách. V případě zájmu mohou lidé kontaktovat přímo ředitelku janovického Klokánku Alenu Jandovou,“ uzavřela Kupková.