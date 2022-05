První Vočadlovou obětí se stala jeho o čtyři roky mladší kolegyně. V období od jara do konce léta 2021 jí jednou do ovocného poháru a třikrát do kávy dal podle obžaloby uspávací látku. „Když usnula, využil její bezbrannosti a pokoušel se ji vysvléci z kalhot a trička. Osahával ji na prsou i na přirození,“ uvedla státní zástupkyně Marie Čechová. Dodala, že v důsledku jeho silného funění se žena vždy probrala, odstrčila ho a on svého jednání zanechal. Když to dotyčný zkusil popáté vloni v prosinci, žena zjistila, že jí dal něco do kávy, nevypila ji a na kolegu udeřila. A vše následně oznámila policii. Poté vyšlo najevo, že obdobně měl vloni v listopadu zneužít i další kolegyni, mladší o 19 let. „Já jsem na to chtěla zapomenout, nechtěla jsem to nikde hlásit,“ řekla soudu žena s tím, že když ale zjistila, co udělal Vočadlo jejich kolegyni, vše jí došlo, a také se svěřila s tím, co se jí stalo. Vočadlo jí podle obžaloby dal uspávací látku na návštěvě u kamaráda a pak ji omámenou dovezl k ní domů. „Pamatuji si, že jsme se loučili s bývalým kolegou, u něhož jsme byli na návštěvě. Opilá jsem nebyla. Z auta už si ale nic nepamatuji a jak jsem se dostala do bytu, vůbec netuším, asi mě tam omámenou dovedl. Pak si vybavuji, že jsem se na pár vteřin probrala. Byla jsem nahá, on taky. Ležel na mě, nemohla jsem se ani hnout. Zamumlala jsem, ať mě nechá, a pak jsem se probrala až v pět hodin ráno. Celý den mi pak bylo špatně,“ řekla soudu žena, která byla vyslýchána v místnosti pro utajené svědky, v soudní síni tak byl slyšet jen její hlas. Podle obžaloby se do ní obžalovaný pokusil proniknout, i když měla zavedený tampon kvůli menstruaci.