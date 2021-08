Labyrint se rozkládá na ploše jednoho hektaru a vytvořit ho nebylo úplně snadné. „Nejdřív jsem si vykolíkoval cesty, které nakreslil Horst Lampert. Pak jsem je vysekával zahradní sekačkou a ještě projel minitraktorem s rotátorem. Nakonec vše zkontroloval dron, aby byly chodby opravdu viditelné,“ nastínil agronom specialista v Meclovské zemědělské, na jejímž poli bludiště vyrostlo, Josef Tesař.

S prací však začal v době, kdy technické konopí mělo metr, pro představu teď je o další dva metry vyšší. „Průběžně jsem ho pak už jen upravoval. Dohromady mi to zabralo tak týden. Zdatnější návštěvníci labyrintem projdou za osm až deset minut, ale někteří opravdu bloudí a nevycházejí ani po půl hodině,“ smál se Tesař.

Jeho slova potvrdil Tomáš Pazdera z Draženova, který za novinkou vyrazil s rodinou a přáteli. „Vcházeli a vycházeli jsme startem. Pak jsme to zkusili přes cíl, ale výsledek byl stejný. Zase jsme se dostali na stejné místo. Po půl hodině jsme to vzdali,“ přiznal. Zato Vladimíra Kopecká a Olga Humplová, jež se vydaly do Meclova s dětmi, trasu zvládly za necelých patnáct minut. Výpravu vedl jedenáctiletý Matyáš Blažek a ve spleti chodeb špatně odbočil jenom jednou.

Konopné bludiště je možné navštívit ještě příští víkend, dále už jen po předchozí telefonické domluvě do chvíle, než nastane sklizeň, což bude koncem srpna či začátkem září. Ředitel Meclovské zemědělské Jaroslav Hána uvedl, že technické konopí začali pěstovat před třemi lety a letos ho mají na 24 hektarech. „Květy a listy se používají ve zdravotnictví a pro kosmetiku. Stonky zase pro automobilový nebo textilní průmysl a semena pro potravinářství,“ vyjmenoval.